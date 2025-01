Acer espande il portfolio di PC Copilot+ con i nuovi laptop Swift Go AI e i desktop Aspire

Acer ha annunciato l’ampliamento della propria offerta di PC Copilot+ su molti laptop e desktop. Tra questi troviamo i leggeri e sottili laptop Swift Go 14 AI e Swift Go 16 AI, i notebook Aspire 14 AI, dal buon rapporto qualità-prezzo, gli eleganti e raffinati desktop all-in-one Aspire S AI e Aspire C AI, e il potente mini PC Revo Box AI.

Tutti i nuovi prodotti sono alimentati da processori di ultima generazione con NPU (unità di elaborazione neurale) integrate, per garantire prestazioni elevate e gestire con facilità anche i carichi di lavoro più impegnativi.

“L’interesse per l’intelligenza artificiale è in costante crescita e i nostri clienti ricercano PC Copilot+ che possano rispondere sempre più alle loro esigenze” afferma James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc. “Il nostro ecosistema Copilot+ offre una vasta gamma di PC, caratterizzati da design eleganti e processori all’avanguardia, per rendere l’IA ancora più accessibile.”

“Siamo entusiasti di presentare il nostro portfolio di desktop Copilot+, che racchiude prestazioni di alto livello con l’intelligenza artificiale più avanzata”, ha dichiarato Marc Ho, Senior Director, Stationary Computing Business, Acer Inc. “Il nostro obiettivo è consentire agli utenti di raggiungere e ottenere di più con i nostri dispositivi, arricchiti dalle ultime innovazioni in ambito IA.”

“Con l’ampliamento del portfolio di PC Copilot+ Acer porta l’innovazione dell’intelligenza artificiale su un’ampia gamma di dispositivi, per rispondere alle diverse esigenze degli utenti.”, ha affermato Mark Linton, Vice President of Device Partner Sales, Microsoft. “Grazie all’intelligenza artificiale i PC Copilot+ sbloccano nuove funzionalità che supportano la produttività e la creatività e offrono un’esperienza utente più intuitiva. I PC Copilot+ di Acer consentono l’aggiornamento a Windows 11 da Windows 10 in tutta sicurezza e semplicità.”

I nuovi PC Copilot+ di Acer, grazie all’intelligenza artificiale di ultima generazione, rivoluzionano il modo di lavorare e creare. I laptop Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI e gli AIO Aspire C AI, dotati di processori AMD Ryzen AI offrono ai professionisti in mobilità prestazioni sorprendenti per una produttività senza limiti. Gli Aspire S AI e Revo Box AI, equipaggiati con processori Intel Core Ultra, sono perfetti per gestire anche i progetti più impegnativi.

Acer Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI Copilot+

I nuovi Swift Go AI di Acer sono la perfetta sintesi tra potenza e portabilità, ideali per chi cerca un compagno affidabile per il lavoro e lo studio. Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) e Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) sono alimentati dai nuovi processori AMD Ryzen AI serie 300 basati sull’architettura “Zen 5”; utilizzano fino a 8 core ad alte prestazioni e 16 thread con una frequenza di boost massima fino a 5,0 GHz. Inoltre, il processore integra l’architettura AMD XDNA 2 NPU, che offre fino a 50 TOPS e le più recenti schede grafiche AMD Radeon 800M per migliorare lo streaming, l’editing e molto altro. I nuovi laptop Swift Go AI, grazie alle funzionalità IA integrate Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer UserSensing 2.0, offrono un’esperienza utente fluida e personalizzata, garantendo prestazioni eccellenti durante tutta la giornata grazie alla durata della batteria fino a 24.9 ore in riproduzione video.

Oltre alle potenti performance di intelligenza artificiale, la nuova linea Swift Go AI sfoggia un elegante design, con un telaio in alluminio anodizzato impreziosito da un motivo a doppia freccia che si integra perfettamente con l’icona distintiva IA. Il design premium dei laptop è ulteriormente arricchito da eccellenti display OLED con risoluzione fino a 3K, su Swift Go 16 AI da 16 pollici e su Swift Go 14 AI da 14 pollici. I display OLED offrono immagini vibranti e realistiche con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e sono certificati DisplayHDR TrueBlack 500 ed Eyesafe 2.0. Inoltre, sono disponibili opzioni di display touch IPS su entrambe le linee per i clienti che preferiscono l’esperienza intuitiva del multi-touch.

I nuovi laptop Swift Go AI includono anche una fotocamera IR QHD da 1440p supportata da DTS X: Ultra audio e un array a 3 microfoni che garantiscono audio e video di prima qualità durante le videoconferenze online.

Acer Aspire 14 AI Laptop – Potenza e batteria a lunga durata

Progettato per affrontare un’intera giornata di lavoro o studio, Acer Aspire 14 AI (A14-52M/A14- 52MT) garantisce fino a 18 ore di riproduzione video. È alimentato da processori Intel Core Ultra (Serie 2) e da una NPU integrata per accelerare i carichi di lavoro dell’IA.

La cerniera a 180 gradi trasforma Aspire 14 AI in una pratica tavoletta rendendolo ideale per la collaborazione, mentre il peso leggero di 1,4 kg lo rende facile da trasportare. Con un elegante e resistente design in alluminio e un display dai bordi sottili per massimizzare lo spazio, Aspire 14 AI è disponibile in versione con schermo 14” OLED 16:10 o con touchscreen WUXGA. Potenziato fino a 32GB di RAM LPDDR5X e dotato di porte Thunderbolt 4 e HDMI 2.1, Aspire può supportare fino a un monitor 8K. Il Wi-Fi 6E offre una connettività Internet veloce, mentre il Bluetooth 5.3 assicura una migliore qualità audio e una maggiore durata della batteria sui nuovi dispositivi Bluetooth LE Audio.

Aspire 14 AI, certificato EPEAT Gold, è un esempio di tecnologia eco-sostenibile. Oltre alla scocca realizzata con materiale riciclato post-consumo (PCR) e all’adattatore che incorpora il 50% di materiale PCR, l’imballaggio è completamente riciclabile al 100%.

Funzionalità AI integrate sulle linee Acer Swift Go AI e Aspire 14 AI

Le nuove linee di laptop Aspire 14 AI, Swift Go 14 AI e Swift Go 16 AI integrano l’app AcerSense, accessibile tramite il tasto dedicato AcerSense, per gestire le modalità di utilizzo del sistema, monitorare lo stato delle prestazioni e della batteria. Acer Experience Zone mette a disposizione la suite di funzionalità di intelligenza artificiale di Acer, tra cui Acer PurifiedVoice 2.0, che migliora l’audio durante le videoconferenze eliminando i rumori di sottofondo e Acer PurifiedView 2.0 per la correzione dello sguardo, la regolazione dell’illuminazione e la sfocatura dello sfondo.

I laptop Swift Go AI offrono l’app Acer User Sensing 2.0, un sensore di prossimità che blocca automaticamente il dispositivo quando l’utente si allontana. Aspire 14 AI è dotato di Acer Assist, un assistente personale a disposizione anche offline.

Acer Aspire S AI: Eleganza ultrasottile

Caratterizzati da un design bianco minimalista, gli All-in-One Acer Aspire S AI offrono prestazioni elevate e un tocco di eleganza nell’ambiente domestico. La serie include Aspire S24 AI (S24A- GLNL/S24A-TLNL) con un display Full HD da 23,8 pollici a 120 Hz e Aspire S27 AI (S27A-ELNL/S27A- TLNL/S27A-ULNL) con uno schermo da 27 pollici disponibile sia in Full HD che in QHD (2560×1440); entrambi i modelli presentano la versione con pannello touch. L’inclinazione dello schermo da -3 a 25 gradi consente un’esperienza visiva ottimale.

Alimentati da processori Intel Core Ultra (Serie 2) fino a 48 NPU TOPS e grafica Intel Arc integrata, questi AIO garantiscono prestazioni elevate e multitasking fluido. La fotocamera RGB-IR Windows Hello da 2 MP consente l’accesso rapido e sicuro tramite il riconoscimento facciale, mentre un otturatore per la privacy protegge i dati. I nuovi AIO supportano gli ultimi standard Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 7 per una connettività wireless veloce e affidabile.

La ricca dotazione di porte, tra cui HDMI 2.0, due USB 3.2, due USB 2.0 e USB 3.2 Gen 2 Type-C, assicura una connettività versatile. I desktop Aspire S AI sono dotati di due altoparlanti da 3 watt e vengono forniti con una tastiera wireless con layout ergonomico e tasti concavi per garantire una digitazione confortevole. Il mouse dal design ergonomico è dotato di un sensore ad alta definizione da 1600 dpi per un funzionamento preciso.

Acer Aspire C AI: Stile e prestazioni

Acer Aspire C24 AI (C24B-GKRK/C24B-GSTX) e Aspire C27 AI (C27B-GKRK/C27B-GSTX) sono la scelta ideale per chi cerca un all-in-one elegante che offre immagini sorprendenti in un formato compatto. I display da 23,8 e 27 pollici, con risoluzione fino a QHD (2560×1440) e refresh rate di 180 Hz, assicurano un’esperienza di intrattenimento di qualità.

Alimentati da processori AMD Ryzen AI serie 300 con NPU fino a 50 TOPS, entrambi i modelli sono dotati di fino a 64 GB di memoria DDR5, fino a 1 TB di SSD M.2 PCIe e grafica AMD Radeon 800M per gestire senza sforzo anche i compiti più impegnativi. L’inclinazione dello schermo regolabile da -5° a 20° garantisce il massimo comfort di visione. La webcam da 3 MP con otturatore per la privacy assicura videochiamate cristalline e protegge la privacy. Una ricca dotazione di porte, tra cui DisplayPort, USB 2.0 Type-C e HDMI, insieme alle tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 garantiscono una connettività wireless impeccabile.

Revo Box AI: Flessibilità in un Mini PC

Acer Revo Box AI (RB102-LNL) è progettato per l’utente che ricerca un PC compatto e performante. Con le sue dimensioni compatte (0,75 litri) e il leggero peso (0,5 kg), questo piccolo concentrato di tecnologia offre una flessibilità d’uso unica, potendo essere posizionato sia orizzontalmente che verticalmente grazie al pratico supporto. Alimentato da processori Intel Core Ultra (Serie 2), Revo Box AI garantisce prestazioni eccellenti per qualsiasi attività, dal lavoro all’intrattenimento.

La grafica Intel Arc e fino a 32 GB di memoria LPDDR5X, gestiscono con fluidità applicazioni impegnative e multitasking, mentre l’SSD fino a 1 TB, offre ampio spazio di archiviazione per app, documenti e file multimediali. Il lettore di impronte digitali integrato assicura un accesso rapido e sicuro al sistema. La vasta gamma di porte, tra cui DisplayPort, HDMI 2.1, una porta USB 4 Type- C e due porte Ethernet 2.5G, offre una flessibilità senza pari per collegare tutti i dispositivi. Inoltre, il Wi-Fi 7 fino a 6E assicura una connessione wireless veloce e affidabile. Revo Box AI viene fornito anche con un mouse Elite 19 e una tastiera wireless, per un input preciso e una digitazione confortevole.

Nuovi Desktop: Acer Intelligence Space

I nuovi Aspire S AI, Aspire C AI e Revo Box AI sono equipaggiati con Acer Intelligence Space, un hub centrale che rileva automaticamente l’hardware e fornisce gli strumenti appropriati di intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni, generare immagini e migliorare il gameplay. Questo hub include Acer Creator Space che realizza rapidamente immagini IA tramite testo e foto, e Acer Desktop Utilities che regola automaticamente le prestazioni della CPU in base all’utilizzo.

Nuovi PC Copilot+: Funzionalità di intelligenza artificiale

I nuovi PC Copilot+ sono i dispositivi Windows più veloci, intelligenti e sicuri di qualsiasi altro modello precedente, sottolinea Acer. Alimentati da processori con una potenza di calcolo che supera i 40 TOPS, i PC Copilot+ eseguono gli strumenti IA più avanzati per aumentare la produttività e la creatività.

Con funzioni come Recall (Anteprima), per trovare rapidamente e facilmente contenuti tra cui testi e immagini; Cocreator in Paint per disegnare immagini tramite prompt di testo e immagini; Live Captions per traduzioni in tempo reale di videochiamate, video e film; Windows Studio Effects per sfruttare al massimo le videoconferenze con regolazione dell’illuminazione, inquadratura del viso, filtri artistici e altro ancora.

Prezzi e disponibilità

Acer Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) sarà disponibile in Italia ad aprile con prezzi a partire da € 1.249

Acer Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) sarà disponibile in Italia ad aprile con prezzi a partire da € 1.299

Acer Aspire 14 AI (A14-52M/A14-52MT) sarà disponibile in Italia a marzo con prezzi a partire da € 999

Acer Aspire S24 (S24A-GLNL) sarà disponibile in Italia in Q2 con prezzi a partire da € 1.299

Acer Aspire S27 (S27A-ELNL) sarà disponibile in Italia a Q2 con prezzi a partire da € 1.399

Acer Aspire C24 (C24B-GKRK) sarà disponibile in Italia a Q2 con prezzi a partire da € 1.199

Acer Aspire C27 (C27B-GKRK) sarà disponibile in Italia a Q2 con prezzi a partire da € 1.099

Acer Revo Box AI (RB102-LNL) sarà disponibile in Italia a Q2 con prezzi a partire da € 899

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito di Acer.