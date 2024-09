Acer amplia la linea di pc Copilot+ con i nuovi laptop Swift e TravelMate P6

Acer ha presentato i nuovi Swift 14 AI e Swift 16 AI Copilot+ PC, i primi modelli Swift alimentati dai nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2). Questi laptop ultra-sottili sono dotati delle ultime capacità di elaborazione e offrono una potenza IA NPU fino a 48 Trillioni di Operazioni al Secondo (TOPS) per gestire carichi di lavoro IA impegnativi.

“I nuovi PC AI Acer, con i potenti processori Intel Core Ultra, stanno rivoluzionando la vita quotidiana”, afferma James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc. “Gli Swift Copilot+ offrono nuove esperienze IA, che aiutano a lavorare in modo più efficiente e ad aumentare la produttività a casa, a scuola e in ufficio.”

“L’attuale ambiente di lavoro, sempre più frenetico, richiede un laptop che offra prestazioni eccezionali, durata della batteria prolungata e avanzate funzionalità di sicurezza, sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale per aumentare la produttività. Grazie alla proficua collaborazione tra Acer e Intel, i laptop Acer Swift 14 AI e Swift 16 AI, alimentati dai nuovissimi processori Intel Core Ultra, soddisfano queste esigenze, combinando un design elegante con ottime performance ad alta efficienza energetica,” ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President e General Manager Intel, Client Computing Group.

I nuovi Swift 14 AI e Swift 16 AI con Intel Core Ultra Serie 2

I nuovi Acer Swift 14 AI (SF14-51/T) e Swift 16 (SF16-51/T) AI offrono ottime performance grazie ai nuovi processori Intel Core Ultra, che sfruttano al massimo le potenzialità combinate di CPU, grafica Intel Arc integrata e NPU (unità di elaborazione neurale) di nuova generazione, garantendo un’accelerazione senza precedenti dei carichi di lavoro IA. Questi nuovi laptop consentono di semplificare e velocizzare le attività e le creazioni con l’intelligenza artificiale generativa. Inoltre, sono dotati di nuovi P-core ed E-core progettati per prestazioni senza compromessi, offrendo al tempo stesso un’efficienza energetica superiore e una lunga durata della batteria.

I nuovi laptop proteggono i documenti digitali degli utenti grazie alla sicurezza biometrica e ai diversi livelli di protezione integrati sia a livello hardware che software. Il nuovo Intel Partner Security Engine contribuisce a preservare la riservatezza dei dati e l’integrità del codice, mantenendo al contempo elevate prestazioni per carichi di lavoro IA impegnativi. Inoltre, grazie al processore di sicurezza Microsoft Pluton, questi PC secured-core offrono una protezione a più livelli, dal chip al cloud. Questi nuovi Swift offrono un’autenticazione rapida e sicura con Windows Hello, che supporta sia il lettore di impronte digitali che il riconoscimento facciale tramite webcam QHD IR. La tecnologia Acer User Sensing aggiunge un ulteriore livello di protezione, bloccando e sbloccando automaticamente il dispositivo in base alla presenza dell’utente.

Le prestazioni potenti e le funzionalità innovative di questi nuovi laptop trovano la loro perfetta espressione in un design elegante e moderno. La cover in alluminio, caratterizzata da un’icona iridescente e stilosa, e il touchpad illuminato a LED creano un’estetica sofisticata. L’apertura della cerniera a 180° con una sola mano e la portabilità estrema li rendono ideali per ogni situazione.

Il display OLED offre una riproduzione ultra-fluida con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una brillante precisione dei colori DCI-P3 e la certificazione HDR TrueBlack 500. Il laptop Swift 14 AI è disponibile con un display 14” OLED con risoluzione 2K, mentre la linea Swift 16 AI presenta un pannello OLED 3K da 16 pollici, tutti certificati Eyesafe 2.0. Inoltre, entrambe le linee offrono l’opzione di un display touch IPS, ideale per un’interazione più naturale con il dispositivo, sia con una stylus che con le dita.

I prodotti Acer semplificano la vita digitale grazie a soluzioni IA intuitive, che ottimizzano le impostazioni, migliorano le videochiamate e potenziano la comunicazione.

Entrambi i modelli sono dotati del tasto AcerSense, che permette di accedere rapidamente a funzioni come Acer LiveArt. Inoltre, l’app Acer Assist, integrata nel dispositivo, garantisce privacy e sicurezza nella gestione dei documenti e risoluzione dei problemi. Completano il pacchetto le tecnologie Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice 2.0, per videochiamate sempre perfette. Grazie a Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice 2.0, le videochiamate raggiungono nuovi livelli di qualità. La webcam QHD IR a 1440p e l’array di tre microfoni, supportati dall’intelligenza artificiale, assicurano un’immagine nitida e un audio cristallino. I dispositivi Swift saranno aggiornati gratuitamente per esperienze Copilot+ PC AI entro la fine dell’anno.

Questi laptop sono pensati per offrire prestazioni elevate in ogni situazione; sono equipaggiati con memoria LPDDR5X-8448 fino a 32 GB e fino a 2 TB di SSD PCIe Gen 4 NVMe per prestazioni di alto livello con molteplici applicazioni, anche in condizioni di carico elevato. I nuovi notebook garantiscono connessioni veloci e affidabili tramite Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, nonché tramite l’ampia gamma di porte, tra cui HDMI 2.1 e due USB Type-C, che supportano Thunderbolt 4. Grazie all’utilizzo di plastica riciclata e imballaggi eco-compatibili, lo Swift 14 AI e lo Swift 16 AI confermano l’impegno di Acer verso la sostenibilità, in linea con l’iniziativa Earthion. Inoltre, la certificazione EPEAT Gold ne attesta l’eccellenza ambientale.

Acer Swift 14 AI (SF14-51/T) sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da € 1.199. Acer Swift 16 AI (SF16-51/T) sarà disponibile in Italia a dicembre con prezzi a partire da € 1.299.

La famiglia di PC Copilot+ Acer ampliata

Acer ha ampliato la famiglia di PC Copilot+ con l’introduzione dei nuovi Swift Go 14 AI e Swift 14 AI. Questi dispositivi offrono prestazioni versatili, produttività elevata e una sorprendente durata della batteria.

Lo Swift Go 14 è dotato dell’ultimo processore Snapdragon X Plus a 8 core in un design ultraportatile. Acer ha inoltre annunciato lo Swift 14 AI, caratterizzato dai nuovi processori AMD Ryzen serie AI 300, che sfruttano l’avanzata architettura AMD XDNA 2 per una maggiore potenza di elaborazione IA e prestazioni senza compromessi. Dalla creazione di contenuti allo streaming in movimento, questi PC Copilot+ semplificano le attività quotidiane e ottimizzano i carichi di lavoro, consentendo alle applicazioni IA di Acer integrate nel dispositivo di migliorare le esperienze digitali degli utenti.

“I nuovi Acer Swift AI sono progettati per migliorare la vita degli utenti, offrendo un’esperienza di utilizzo sempre più intuitiva e personalizzata.” ha dichiarato James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc. “I nuovi laptop Swift sono equipaggiati con i processori IA più potenti oggi sul mercato, offrendo prestazioni senza precedenti e un’esperienza utente completamente rinnovata.”

I PC Copilot+ consentono agli utenti di sperimentare nuovi modi di interagire, creare e lavorare sui propri dispositivi Swift. Cocreator aiuta a creare immagini in tempo reale partendo da semplici descrizioni. Sottotitoli in tempo reale traduce parole pronunciate in 44 lingue e genera sottotitoli in inglese di un video, di un film o clip di Youtube. Windows Studio Effects include funzionalità potenziate dall’IA come Sfocatura dello sfondo, Contatto visivo, Incorniciatura automatica, Luce ritratto e Filtri creativi per migliorare l’illuminazione e garantire una resa visiva ottimale, facendo apparire al meglio i partecipanti durante le videoconferenze e il livestreaming. Copilot, l’assistente IA è attivabile con un tasto dedicato.

I laptop Swift AI, dotati di applicazioni smart sviluppate da Acer, sono progettati per semplificare l’utilizzo quotidiano. AcerSense consente di personalizzare e controllare il sistema con un semplice tasto, accedendo rapidamente a tutte le funzionalità IA disponibili. Per offrire un’esperienza ottimale durante le videoconferenze, Acer PurifiedView 2.0 ottimizza automaticamente l’immagine dell’utente, migliorando la luminosità e il contrasto, mentre PurifiedVoice 2.0 elimina i rumori di fondo e garantisce comunicazioni sempre fluide.

All’attivazione del microfono e della telecamera Acer QuickPanel configura velocemente le utility PurifiedView 2.0 e PurifiedVoice 2.0. Queste utility sono configurate istantaneamente con l’aiuto dell’intuitivo Acer QuickPanel, che appare automaticamente quando un dispositivo rileva che la webcam e il microfono sono attivati.

Acer User Sensing garantisce la protezione dei dati. Il sensore di prossimità blocca automaticamente lo schermo del PC in assenza dell’utente, per permettere poi di accedere rapidamente con Windows Hello.

I nuovi e performanti Swift Go, ora con tecnologia Copilot+, supportano la produttività e semplificano le attività quotidiane.

Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01) è alimentato dalla piattaforma Snapdragon X Plus, con 8 core CPU ad alte prestazioni, che raggiungono fino a 3,4 GHz, e NPU Qualcomm Hexagon integrata, che assicura fino a 45 TOPS. Offre fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 1 TB di NVMe PCIe Gen 4 SDD, garantendo operazioni di multitasking senza interruzioni e fornendo ampio spazio di archiviazione. Grazie al processore Snapdragon X Plus a 8 core e alla compatibilità con centinaia di app premium ottimizzate per l’architettura Snapdragon, Swift Go 14 assicura fino a 28 ore di riproduzione video, anche con carichi di lavoro più impegnativi.

Lo Swift Go 14 AI regala un’esperienza visiva ottimale grazie al display WQXGA (2560X1600) IPS da 14,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto per la gamma di colori sRGB del 100%. Il display è, inoltre, qualificato per la valutazione RPF 50, con una riduzione della luce blu del 50% e una tossicità della luce blu inferiore del 20%. Gli utenti apprezzeranno anche la qualità del suono dei doppi altoparlanti con l’audio DTX:X Ultra. Include una fotocamera IR QHD da 1440p con otturatore per la privacy, per garantire che le interazioni online siano cristalline e la riservatezza sia protetta anche quando la fotocamera non è in uso.

Il design elegante e minimalista del nuovo laptop, caratterizzato da un sottile chassis in alluminio, è ulteriormente arricchito con ulteriori dettagli: un’icona AI sulla cover e un indicatore luminoso sul touchpad che si attiva quando l’NPU o Copilot sono in uso.

L’apertura della cerniera a 180° consente agli utenti di utilizzare il dispositivo da diverse angolazioni e di aprire il dispositivo con una sola mano. Le numerose porte garantiscono la connettività: due porte USB 4.0 Type-C, che supportano la ricarica rapida, due porte USB Type- A, oltre a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 per una connessione rapida e affidabile.

Acer Swift 14 AI (SF14-61/T) è progettato per aumentare la produttività, grazie a strumenti e funzionalità di intelligenza artificiale adattati alle specifiche esigenze dell’utente. Il processore AMD Ryzen AI 9 365 consente di gestire senza sforzo anche i carichi di lavoro più impegnativi, offrendo un’esperienza di computing IA fluida e reattiva. Inoltre, l’elaborazione locale dell’IA garantisce la massima privacy e la sicurezza dei dati. Aggiornato con l’architettura AMD XDNA 2 e dotato fino a 10 core “Zen 5” ad alte prestazioni, il nuovo processore AMD offre fino a 50 NPU TOPS di potenza di elaborazione IA, mantenendo allo stesso tempo lunga autonomia della batteria e fino a 27 ore di riproduzione video.

La memoria LPDDR5X fino a 32 GB e uno storage fino a 2 TB NVMe PCIe Gen 4 garantiscono un’esecuzione reattiva dei task. Tutta questa potenza è racchiusa in un design elegante e ultra-sottile, tipico della serie Swift 14 AI. Il display si apre a 180°, offrendo una versatilità senza pari e adattandosi a ogni situazione d’uso. Con un peso di soli 1,32 kg, è il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Per offrire maggiore comodità agli utenti, il dispositivo presenta un tasto Copilot dedicato sulla tastiera retroilluminata, che accende l’indicatore di attività accattivante sul touchpad, quando viene attivato l’assistente alimentato dall’IA.

Il display OLED WQXGA (2880×1800) da 14 pollici, con certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500 ed Eyesafe 2.0, regala colori brillanti e dettagli nitidi. Vanta una luminosità massima di 500 nit e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 per immagini vibranti e realistiche. È disponibile anche con un display WQXGA IPS touchscreen con frequenza di aggiornamento di 120 Hz per esperienze più interattive. L’esperienza audio è coinvolgente grazie ai due speaker con tecnologia DTS:X Ultra; la QHD IR HDR da 1440p con otturatore per la privacy garantisce videochiamate nitide e sicure.

La connettività è più veloce e stabile Con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Inoltre, le numerose porte, tra cui USB Type-C con supporto USB 4, due porte USB Type-A 3.2 e HDMI 2.1 offrono la massima flessibilità per collegare e ricaricare tutti i dispositivi.

Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01) sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da €999. Acer Swift 14 AI (SF14-61/T) sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da €1.999.

Ecco il nuovo TravelMate P6 14 AI di Acer

Acer ha presentato inoltre il nuovo laptop TravelMate P6 14 AI, tra i primi PC Copilot+ al mondo con peso inferiore ad 1 kg, che offre prestazioni elevate, mobilità e funzionalità di intelligenza artificiale per il mondo aziendale. Con telaio in fibra di carbonio, questo PC Windows 11 è alimentato dai processori Intel Core Ultra (Serie 2) con NPU integrate ed offre fino a 120 TOPS di prestazioni per intelligenza artificiale.

“L’IA si sta evolvendo rapidamente, richiedendo alle aziende l’integrazione nel tessuto della infrastruttura IT per migliorare il flusso di lavoro e la comunicazione”, ha dichiarato James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc. “Con i nuovissimi processori Intel Core Ultra, il TravelMate P6 14 AI offre alle aziende prestazioni eccezionali, un’efficienza energetica senza pari e una sicurezza integrata, il tutto in un form factor ultracompatto e leggero.”

Questo TravelMate vanta un display da 14 pollici WQXGA+ (2880×1800) 16:10 con tecnologia IPS o pannello WUXGA (1920×1200) con elevata luminosità di 400 nit e gamma colore sRGB del 100% per garantire una sorprendente qualità dell’immagine. Le cornici sottili ampliano l’area dello schermo per esperienze di visione più coinvolgenti.

I nuovi processori Intel Core Ultra presentano fino a 48 TOPS NPU per IA, fino a 32 GB LPDDR5X di memoria on package e una batteria da 65 Wh, garantendo un multitasking senza interruzioni e una produttività avanzata. La grafica Intel Arc di ultima generazione accelera lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, offrendo prestazioni eccezionali.

Equipaggiato con SSD PCIe Gen4 ad alta velocità, il TravelMate P6 14 AI Intel Evo edition garantisce ampio spazio di archiviazione e tempi di accesso ai dati estremamente rapidi, perfetti per gestire anche i carichi di lavoro più impegnativi. Dotato di una tastiera a bassa rumorosità con corsa da 1,55 mm, il TravelMate P6 14 AI garantisce una digitazione fluida e silenziosa, perfetta per lavorare in qualsiasi ambiente. Un comodo tasto disattiva velocemente il microfono.

Il logo IA stampato sul touchpad del TravelMate P6 14 AI si illumina per indicare quando l’IA è al lavoro. Acer Experience Zone, all’interno dell’app Acer TravelMate Sense, offre una serie di strumenti pratici di intelligenza artificiale per la collaborazione e la creazione. Acer Assist, un assistente virtuale IA, sfrutta modelli linguistici e file locali per supportare richieste tecniche, riassumere documenti e risolvere problemi aumentando l’efficienza. Acer LiveArt 2.0 permette di rimuovere facilmente lo sfondo di una foto e generare mappe di profondità su immagini 2D. Inoltre, l’integrazione di GIMP e Intel’s Stable Diffusion consente di creare illustrazioni e immagini fotorealistiche partendo da semplici descrizioni testuali.

Acer QuickPanel si attiva automaticamente con la fotocamera, consentendo di regolarne rapidamente le impostazioni. Acer PurifiedView 2.0 permette di fare videoconferenze e streaming live più fluidi, ottimizzando il consumo energetico tramite l’NPU. Le sue funzionalità potenziate dall’IA come Portrait Refinement, Gentle Lighting e Super Sharp possono migliorare leggermente l’illuminazione, il contrasto dei colori e la risoluzione, mantenendo un aspetto naturale dei partecipanti. Sfruttando un array di tre microfoni, Acer PurifiedVoice 2.0 con AI Noise Reduction riduce i rumori di sottofondo e migliora la voce nelle videoconferenze. Aggiornamenti gratuiti alle esperienze Copilot+ PC AI saranno disponibili sul TravelMate entro l’anno.

Il TravelMate P6 14 AI offre funzionalità avanzate di sicurezza grazie a una fotocamera QHD IR per un accesso rapido e sicuro senza password. La tecnologia Acer User Sensing utilizza un sensore IA integrato, che rileva la presenza dell’utente in base alla distanza e al movimento, bloccando lo schermo in sua assenza. Acer ProShield Plus assicura molteplici funzionalità di sicurezza e gestione in un’unica client console. Il nuovo TravelMate è resistente e solido grazie alla conformità militare MIL-STD 810H e ad Acer Dust Defender, che aiuta a ridurre al minimo l’accumulo di polvere, che potrebbe rallentare le prestazioni. Fornisce, inoltre, la più recente connettività wireless, incluso Wi-Fi 7 con velocità fino a 5,8 Gbps. Il Bluetooth 5.4 integrato migliora la qualità della voce e dell’audio, consentendo una maggiore accessibilità per l’uso di apparecchi acustici con i laptop. La porta USB 4 Type-C supporta Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e due porte USB 3.2 Gen1 Type-A supportano un’ampia gamma di periferiche, monitor e dispositivi.

Il TravelMate P6 14 AI è realizzato con materiali riciclati sia nel design che nell’imballo; è inoltre registrato EPEAT e certificato TCO 9, per soddisfare i criteri più rigorosi in materia di sostenibilità. Inoltre, le opzioni Intel Evo Edition garantiscono prestazioni premium.

La suite di soluzioni business di Acer supporta le aziende nella gestione delle funzioni IT e nella protezione dei dati. Il software TravelMateSense permette di ottimizzare, personalizzare e accedere ai sistemi di supporto con un semplice clic del tasto TravelMateSense. “Secure Guard” fornisce una gamma di funzionalità correlate alla sicurezza, tra cui USB Device Filter, Personal Secure Drive, File Secure e Dynamic Lock, per proteggere il dispositivo TravelMate da potenziali minacce. “Checkup” offre una diagnosi completa dello stato di salute dei propri dispositivi, e consente di calibrare la batteria e prevenire malfunzionamenti. Anche senza un team IT dedicato, Acer Office Manager permette di avere il pieno controllo dell’infrastruttura, eseguire analisi dei dati e ottimizzare le risorse.

Acer TravelMate P6 14 AI (TMP614-54/T/TCO) sarà disponibile in Italia a gennaio 2025 al prezzo di partenza di € 1499.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche, i prezzi e la disponibilità, è possibile consultare il sito di Acer.