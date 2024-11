Access point Wi-Fi 7 con un’unica licenza di abbonamento: Cisco inaugura una nuova era

Cisco inaugura una nuova era del wireless intelligente, sicuro e affidabile presentando i nuovi access point Wi-Fi 7 con un’unica licenza di abbonamento, grazie ai quali è possibile trasformare gli spazi in ambienti smart all’avanguardia. I nuovi access point Wi-Fi 7 di Cisco, oltre a rilevare automaticamente la propria posizione appena vengono collegati, forniscono funzionalità di rilevamento delle minacce tra le più avanzate del settore garantendo al contempo esperienze di connessione ottimali.

Le tecnologie wireless hanno rivoluzionato il mondo, dal modo in cui lavoriamo e facciamo acquisti fino alle modalità di apprendimento . Hanno reso sempre più sottile il confine tra fisico e digitale, permettendo alle aziende di innovare gli spazi di lavoro e creare esperienze digitali per un futuro guidato dall’intelligenza artificiale. Il Wi-Fi 7 offre significativi miglioramenti in termini di prestazioni, ma oggi serve ben più della sola connettività: un rivenditore che vuole ripensare l’esperienza di acquisto, un produttore che punta a ottimizzare le operazioni con un tracciamento preciso degli asset o un ospedale che mira a migliorare l’assistenza ai pazienti, necessitano di una piattaforma intelligente, sicura e affidabile.

“Quasi tutto ciò che facciamo oggi combina il comportamento umano con sensori, telecamere o schermi, creando esperienze fisiche in un mondo sempre più digitale. E al centro di tutto questo c’è il Wi-Fi,” ha dichiarato Jeetu Patel, Chief Product Officer di Cisco. “Con gli access point Cisco Wi-Fi 7 e Cisco Spaces, offriamo la connettività, l’affidabilità e i dati necessari ai team IT, real-estate e facility per reinventare le esperienze di dipendenti e clienti, ovunque.”

Licenze semplificate, implementazioni flessibili

I nuovi access point Cisco Wireless Wi-Fi 7 introducono il più avanzato standard wireless per i clienti di tutto il mondo. Grazie all’intelligenza integrata, questi dispositivi possono essere gestiti sia on-premises che in cloud, passando da una modalità all’altra senza alcuna difficoltà. Tale flessibilità è resa possibile dalla nuova Cisco Networking Subscription, un’unica licenza di abbonamento che copre l’intera soluzione Wi-Fi 7. Questa nuova formula semplifica le modalità con cui i clienti interagiscono con Cisco e permette alle aziende di investire con sicurezza in reti wireless capaci di crescere ed evolvere insieme al business.

Il vantaggio di cisco

Il ruolo delle reti wireless è sempre più cruciale, poiché le aziende utilizzano la tecnologia per supportare i propri dipendenti e creare esperienze uniche per i clienti finali. Le innovazioni Cisco in ambito Wi-Fi 7 offrono un approccio intelligente, scalabile e incentrato sull’esperienza. L’offerta di Cisco è:

Intelligente : i nuovi access point Wi-Fi 7 rappresentano una delle soluzioni wireless più avanzate del settore, con ottimizzazione delle prestazioni IA-nativa e configurazione automatica immediata. Gli access point rilevano automaticamente la propria posizione appena vengono collegati. Con l’accesso alla piattaforma Cisco Spaces incluso nell’abbonamento, è possibile trasformare i loro spazi di lavoro in ambienti intelligenti.

: i nuovi access point Wi-Fi 7 rappresentano una delle soluzioni wireless più avanzate del settore, con ottimizzazione delle prestazioni IA-nativa e configurazione automatica immediata. Gli access point rilevano automaticamente la propria posizione appena vengono collegati. Con l’accesso alla piattaforma Cisco Spaces incluso nell’abbonamento, è possibile trasformare i loro spazi di lavoro in ambienti intelligenti. Sicura : grazie a funzionalità di rilevamento delle minacce tra le più avanzate del settore, Cisco protegge ogni connessione con profilazione dei dispositivi basata su intelligenza artificiale, prevenzione delle minacce e sofisticate misure di sicurezza wireless e crittografia dei dati.

: grazie a funzionalità di rilevamento delle minacce tra le più avanzate del settore, Cisco protegge ogni connessione con profilazione dei dispositivi basata su intelligenza artificiale, prevenzione delle minacce e sofisticate misure di sicurezza wireless e crittografia dei dati. Affidabile: Cisco ThousandEyes permette ai clienti di garantire esperienze di connessione ottimali, utilizzando l’intelligenza artificiale e l’automazione per identificare e correggere i colli di bottiglia nelle prestazioni delle reti wireless, di proprietà e non, con la possibilità di offrire esperienze digitali eccezionali a ogni utente, ovunque si trovi.

L’ecosistema adotta l’approccio a piattaforma di cisco

Le innovazioni presentate oggi segnano un passo importante nel percorso di Cisco verso la creazione di una piattaforma Networking Cloud. Integrando l’intelligenza artificiale in ogni livello, Cisco offre semplicità operativa e sicurezza a clienti e partner.

“Fira de Barcelona ospita ogni anno 270 eventi, tra cui il Mobile World Congress, l’evento principale dedicato alla tecnologia wireless, oltre a numerose conferenze in tutto il mondo” ha dichiarato Carlos Sanchez Baena, Telco Manager di Fira de Barcelona. “Dirigenti di livello internazionale si riuniscono qui per plasmare il futuro della tecnologia wireless, ed è quindi essenziale garantire una connettività impeccabile nei 500.000 metri quadrati del nostro spazio espositivo. Solo esperienze wireless affidabili, prevedibili e sicure sono all’altezza delle nostre esigenze. Con la diffusione delle tecnologie ad elevata larghezza di banda, la capacità di supportare applicazioni come AR/VR e streaming live è ancora più importante. E in questo la tecnologia Wi-Fi 7 di Cisco ci soddisfa pienamente. Cisco è l’unico fornitore con cui collaboriamo per assicurare connettività su larga scala, affidabile e sicura”.

“I nuovi access point Wi-Fi 7 di Cisco e il nuovo sistema di licenze unificate rappresentano una svolta positiva: semplificano le nostre soluzioni e rendono più facile per i clienti usufruirne,” ha dichiarato Christine Fierro, Direttrice Senior, Edge & Core Solutions. “Siamo entusiasti di aiutare i nostri clienti a sfruttare al meglio queste nuove offerte e a ottimizzare e rendere più efficienti le loro reti”.

“Il Wi-Fi è una tecnologia ormai onnipresente, che consente di effettuare comunicazioni quotidiane e mission-critical alle aziende di tutto il mondo. Negli ultimi anni, il settore ha assistito a una crescente adozione di piattaforme di networking per semplificare le attività, potenziate dell’IA”,ha commentato Brandon Butler, IDC Senior Research Manager in ambito Enterprise Networks. “L’offerta wireless e il sistema di licenza unificato confermano evidenziano i vantaggi di un approccio a piattaforma, garantendo i clienti maggiore flessibilità, innovazione e ottimizzazione costante.”

