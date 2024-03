Accenture, leader mondiale nel settore dei servizi professionali che fa leva sulla speciale combinazione tra tecnologia e ingegno umano per aiutare le organizzazioni nei loro percorsi di trasformazione, ha annunciato oggi la nomina di Francesca Romana Rossi come nuova Responsabile delle Risorse Umane di Accenture Italia a diretto riporto dell’AD Mauro Macchi.

La manager dall’Italia guiderà anche gli altri paesi delle Regione ICEG che comprende Europa Centrale, Serbia, Grecia e Israele.

Francesca Romana Rossi, vanta una forte specializzazione nel mondo HR maturata in oltre 25 anni di carriera in Accenture in cui ha avuto modo di approfondire ogni ambito riguardante il mondo delle risorse umane svolgendo ruoli di crescente responsabilità nei diversi settori industriali in cui opera l’azienda.

Da neolaureata inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della consulenza, seguendo per quasi 10 anni i clienti Accenture del mondo finanziario partecipando a progetti trasformativi in ambito HR e di sviluppo organizzativo. In seguito, Francesca Romana Rossi entra nella divisione risorse umane ricoprendo negli anni anche incarichi internazionali all’interno del Gruppo e coordinando team di diverse nazioni.

“Sono onorata di essere stata chiamata a gestire le risorse umane di un Paese che è strategico per Accenture, in grado di guidare una Regione che riunisce circa 43.000 persone. In Italia Accenture rappresenta un imponente osservatorio sul talento grazie alle sue 22.000 persone e 4.000 nuovi ingressi nell’anno fiscale in corso” ha dichiarato Francesca Romana Rossi. “Siamo un’azienda di persone che oggi si muovono in un contesto estremamente sfidante. Le tecnologie emergenti stanno riscrivendo il modo in cui si accede alle informazioni, moltiplicando le opportunità di carriera attraverso la creazione di nuovi mestieri e rendendo necessario un aggiornamento continuo del proprio set di competenze. In piena sintonia con la visione di Accenture, continuerò a lavorare affinché le persone siano al centro di ogni iniziativa, valorizzando il contributo unico di ciascuno, perché senza strategia dei talenti non c’è strategia aziendale”.