Accenture e AWS collaborano per l’adozione dell’IA in modo responsabile

Accenture ha annunciato oggi l’ampliamento della sua collaborazione strategica con AWS per creare la piattaforma di Intelligenza Artificiale (AI) Accenture Responsible powered by AWS, per aiutare le organizzazioni ad adottare e scalare rapidamente l’AI con fiducia e sicurezza in tutta l’azienda.

La rapida ascesa dell’IA ha creato sfide e implicazioni uniche per i leader aziendali che devono bilanciare i rischi dell’IA, come pregiudizi e allucinazioni, e implementare i requisiti di conformità con le nuove normative sull’IA in continua evoluzione. Secondo una ricerca di Accenture, solo il 2% delle aziende ha reso pienamente operativa l’IA responsabile nelle proprie organizzazioni.

“Il nostro lavoro con AWS si concentra sull’aiutare i nostri clienti a stabilire e incorporare l’IA responsabile su scala, colmando il divario tra i principi e l’azione”, ha dichiarato Arnab Chakraborty, Chief responsible AI officer di Accenture. “Per la prima volta, Accenture intende offrire servizi end-to-end completi che abbracciano l’impostazione della governance dell’IA, la valutazione del rischio dell’IA, i test generativi dell’IA, il supporto continuo alla conformità, la gestione delle normative e la sicurezza per i carichi di lavoro AWS”.

Accenture Responsible AI Platform powered by AWS integrerà gli elementi fondamentali dell’AI responsabile per aiutare i clienti a creare un ciclo continuo di monitoraggio, test e rimedio per la conformità in tutta l’azienda. La piattaforma, adattata ai carichi di lavoro di AWS, offre una visione unificata degli asset, degli strumenti open source e degli standard di settore per l’IA responsabile, per aiutare le organizzazioni a incorporarli senza problemi nei loro flussi di lavoro e processi. Attraverso un percorso intuitivo per l’utente con passaggi sequenziali, la piattaforma consente ai leader aziendali di valutare il livello di preparazione o di maturità dell’organizzazione per l’IA e di eseguire una valutazione dei rischi sfruttando i dati di riferimento di diversi settori.

La nuova piattaforma consentirà ai clienti di capire facilmente cosa devono fare per identificare i rischi specifici dell’IA, sviluppare approcci appropriati di mitigazione del rischio e supportare la conformità a normative specifiche in rapida evoluzione. Ciò è particolarmente importante con l’accelerazione dei progetti pilota di IA generativa e dei progressi tecnologici.

“Con l’ampliamento della nostra collaborazione, la Accenture Responsible Artificial Intelligence Platform powered by AWS aiuterà i clienti ad adottare e scalare l’IA in modo rapido e sicuro”, ha dichiarato Vasi Philomin, Vice President of Generative AI di AWS. “Questa piattaforma renderà più semplice per i clienti l’utilizzo del nostro crescente portafoglio di soluzioni di IA responsabile e fornirà una valutazione olistica, oltre a un monitoraggio e a test continui per aiutare i clienti a rispettare gli obblighi di conformità in un ambiente normativo in rapida evoluzione. Insieme ad Accenture, stiamo consentendo a un maggior numero di clienti di sperimentare e innovare in modo sicuro con l’IA generativa”.

Accenture Responsible AI Platform powered by AWS riunisce gli insegnamenti curati da Accenture derivanti da oltre 1.000 progetti di IA generativa per i clienti, dal proprio programma di IA responsabile per circa 750.000 persone al servizio dei clienti in 120 Paesi e dalla collaborazione con AWS nell’ambito dell’IA responsabile. Combina le best practice comprovate e il framework proprietario di Accenture per l’IA responsabile con il portafoglio di servizi di IA leader di AWS, tra cui Amazon Bedrock e Amazon SageMaker, oltre a soluzioni come AWS Control Tower, Amazon DataZone e gli strumenti di osservabilità di AWS.

Accenture Responsible AI Platform powered by AWS, uno dei primi e più completi framework di AI responsabile del settore con funzionalità end-to-end, comprende cinque offerte per aiutare i clienti a stabilire e implementare politiche, principi e standard:

Governance e principi dell’IA

Valutazione del rischio di IA

Test sistemici di IA responsabile e mitigazione del rischio

Monitoraggio e supporto alla conformità

Impatto aziendale, inclusi forza lavoro, sostenibilità, privacy e sicurezza.

L’annuncio si basa sul lavoro che Accenture sta portando avanti con AWS nel campo dell’IA, attraverso l’Accenture AWS Business Group. Recentemente, Accenture e AWS hanno unito le forze con Anthropic per scalare l’IA in modo responsabile. A novembre, Accenture e AWS hanno condiviso l’intenzione di utilizzare Amazon Q per aiutare i clienti a sviluppare software e modernizzare gli ambienti applicativi più velocemente. Lo scorso giugno, Accenture e AWS hanno annunciato una collaborazione strategica per aiutare i clienti a sfruttare il valore dei modelli linguistici di grandi dimensioni e dell’IA generativa per una più rapida trasformazione aziendale su AWS, includendo un progetto di IA responsabile.