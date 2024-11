AC Milan, innovazioni dentro e fuori dal campo con Pure Storage

Pure Storage, azienda IT che propone tecnologia e servizi di data storage avanzati a livello mondiale, ha annunciato la modernizzazione dell’infrastruttura IT di AC Milan, uno dei club che hanno fatto la storia del calcio.

Il club rossonero, un gigante del calcio mondiale seguito da appassionati di tutto il mondo, aveva identificato nelle potenzialità della tecnologia lo strumento capace di contribuire al raggiungimento di due obiettivi strategici: far vivere ai propri tifosi la miglior esperienza possibile attraverso contenuti online e fornendo al team dati e IA per migliorare le prestazioni del club.

Cuore dell’engagement dei tifosi è la Media House, da cui vengono prodotti e distribuiti contenuti video e social. Il numero dei dipendenti e i contenuti prodotti dalla Media House sono aumentati nel corso dell’ultimo triennio portando a una crescita significativa dei volumi di dati non strutturati. Team separati e un sistema storage legacy incapace di funzionare in modo efficiente ostacolavano però i progetti di modernizzazione.

Con l’adozione della Pure Storage Platform, il Milan si è dotato di un’infrastruttura storage potente, efficiente e sicura sulla quale poter costruire le proprie iniziative di trasformazione tecnologica. Tra i vantaggi ottenuti grazie a questa scelta:

Storage veloce e affidabile con latenze ridotte: con Pure Storage Platform, il Milan può ora gestire grandi volumi di dati non strutturati su siti differenti con una latenza particolarmente ridotta, ottenendo notevoli miglioramenti della produttività. Il team della Media House ha velocizzato di dieci volte la produzione e la distribuzione dei contenuti, aiutando il club a raggiungere oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo con esperienze digitali innovative.

Maggior sicurezza dei dati e protezione dal ransomware : riconoscendo l'importanza della resilienza dei dati, il Milan ha implementato Pure Storage ActiveDR per ridurre praticamente a zero i parametri RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective). La funzione Pure Storage SafeMode Snapshots crea copie dei dati che, in caso di cyberattacco, non possono essere cancellate, modificate né crittografate, mitigando così l'impatto di eventuali attacchi ransomware.

Una piattaforma per l'innovazione AI: le riprese video degli allenamenti, memorizzate su Pure Storage Platform, possono essere analizzate mediante AI insieme con i dati dei giocatori acquisiti attraverso sensori allo scopo di migliorare le prestazioni. Allo stesso scopo il Milan sta inoltre sviluppando un data lake composto dai dati medici e prestazionali dei singoli giocatori.

“La mission del nostro team è quello di supportare il Club e il business dei vari dipartimenti in modo da eccellere sia dentro che fuori dal campo. Pure ha aiutato il Milan a modernizzare la sua Media House affinché i contenuti possano essere distribuiti a molteplici piattaforme in un decimo del tempo precedentemente necessario. Il progetto è stato un enorme successo e ha segnato un nuovo passo nella nostra evoluzione continua per diventare una media company.” – Maurizio Bonomi, Information Technology Director, AC Milan.

“Siamo entusiasti di poter supportare il Milan nella sua trasformazione del modo di connettersi ai tifosi e nell’utilizzo altamente innovativo della AI finalizzato a migliorare le prestazioni dei giocatori. Lo storage legacy del Club non poteva tenere il passo delle esigenze moderne e innovative riguardanti i dati. La piattaforma Pure Storage scelta dal Milan risponde alla complessità dei suoi requisiti. Si tratta di iniziative avanzate che dimostrano come la AI e il delivery di contenuti in tempo reale possano fornire un vantaggio alle squadre di calcio e alla buona forma dei giocatori.” – Joao Silva, VP EMEA & Latin America, Pure Storage.