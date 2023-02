Abilitare nuove opportunità energetiche con l’IA

La responsabilità ambientale è in forte crescita, e con essa l’impegno per ridurre l’impronta ecologica dell’uomo. Nel 2022, ad esempio, oltre il 12% delle auto vendute in Europa erano completamente elettriche e leggi recenti vietano la vendita di veicoli a benzina nell’UE entro il 2035. L’attenzione è in aumento anche per l’efficientamento di edifici e fabbriche, ricorrendo a impianti di illuminazione LED e sistemi di gestione energetica intelligenti.

Apparecchiature e impianti stanno diventando sempre più digitalizzati, grazie all’aggiunta di sensori alla tecnologia legacy o all’integrazione di dispositivi di ultima generazione. Con una corretta gestione dei dati, il lavoro di sensori e sistemi può essere coordinato in modo da equilibrare il fabbisogno energetico dell’edificio, orchestrando i vari input all’interno di un sistema che funzioni come un insieme. Un sistema perfettamente integrato che non solo permette di ridurre l’utilizzo di energia, ma anche di minimizzare i costi, gestire la fatturazione, pianificare la manutenzione predittiva per ridurre al minimo eventuali interruzioni del servizio.

La gestione intelligente dei dati provenienti da apparecchiature distribuite è necessaria per innalzare il livello di efficienza energetica, ma richiede software all’altezza della situazione. La piattaforma software all-in-one di SECO, CLEA, è progettata per facilitare la transizione verso un uso più efficiente delle risorse, per creare e sfruttare nuove opportunità di business nello spazio dell’energia pulita.

CLEA combina intelligenza artificiale, Internet of Things, edge computing e servizi cloud con soluzioni hardware orientate al cliente. Con CLEA dispositivi e dati generano valore in modo facile e sicuro: i modelli di IA elaborano in tempo reale – in locale e sul cloud – i dati grezzi provenienti dai dispositivi di campo connessi, trasformandoli in informazioni utili al processo decisionale. In materia di energia, un simile approccio consente di integrare i dati provenienti da sensori, macchine, sistemi distribuiti con quelli relativi alle condizioni ambientali, ricavandone output preziosi per l’efficientamento energetico. Tutto questo può essere facilmente applicato sia ad infrastrutture esistenti che a sistemi progettati ex novo, riducendo la complessità e azzerando il time to market.

Nello spazio energetico, le applicazioni di CLEA sono innumerevoli, così come i vantaggi per chi la sceglie. Per una fabbrica, un ufficio o un condominio, rinnovare l’infrastruttura integrando l’IA di CLEA significa risparmiare il 10-15% sulla spesa energetica. Per un’azienda agricola, dotarsi di gruppi di continuità (Uninterruptible Power Supply, UPS) basati sul software di CLEA significa garantire la continuità della produzione, tagliando i tempi di inattività. Per i gestori di network di ricarica dei veicoli elettrici, l’IA CLEA applicata alle stazioni di ricarica permette di automatizzare la manutenzione e il supporto, gestire da remoto prezzi e ricavi, fare advertising personalizzato, riconoscere le targhe. Ma non è tutto. Per conoscere meglio questi e molti altri casi di gestione intelligente delle risorse energetiche e scoprire le nuove opportunità commerciali aperte da CLEA nella sfera della gestione energetica, clicca qui e leggi il nostro e-book.