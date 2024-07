A scuola di intelligenza artificiale, con Ericsson Digital Lab

Ericsson ha annunciato l’apertura delle iscrizioni alla quinta edizione del Digital Lab, un innovativo programma formativo destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Roma, Milano, Genova, Napoli e Pagani. L’obiettivo è integrare la tradizionale formazione scolastica degli studenti con competenze digitali avanzate grazie alle quali, i talenti di domani, potranno conoscere le opportunità offerte dalla tecnologia nel mondo del lavoro di oggi e prepararsi a scegliere i percorsi post-diploma con maggiore consapevolezza.

Rispetto alla formazione scolastica, il programma si contraddistingue per il suo approccio pratico all’insegnamento che riveste un’importanza fondamentale poiché consente agli studenti di applicare concretamente le conoscenze teoriche acquisite attraverso progetti e attività pratiche, stimolando così lo sviluppo del pensiero critico, la risoluzione dei problemi, e la capacità di trovare soluzioni creative e innovative all’interno di un contesto che promuove la collaborazione e il lavoro di squadra per preparare i giovani studenti ad operare con successo in ambienti professionali complessi e dinamici. L’edizione 2024/2025 sarà focalizzata su tre moduli principali: Robotica, Elettronica, Intelligenza Artificiale, selezionati sulla base delle richieste del mercato.

Ericsson si dedica con entusiasmo a supportare le nuove generazioni, affinché i giovani non solo si adattino ai cambiamenti tecnologici, ma diventino protagonisti attivi di un cambiamento positivo nella società, contribuendo con le loro idee e iniziative a migliorare il mondo in cui vivono. Nel contesto dell’alternanza scuola-lavoro e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), il programma Digital Lab prosegue anche quest’anno forte del successo raccontato dai numeri delle passate edizioni che hanno coinvolto più di 20 scuole in 5 diverse città (Genova, Milano, Pagani, Pisa, Roma), formando oltre 1000 studenti.

Tutte le scuole che fossero interessate a aderire al progetto dovranno presentare la loro candidatura attraverso il form disponibile sul sito di Ericsson entro il 20 settembre.

Gli studenti partecipanti saranno seguiti da volontari Ericsson (più di 80 nella scorsa edizione) altamente qualificati, tra cui ingegneri, informatici, project manager ed esperti di rete. Grazie al loro know-how contribuiranno a ispirare e formare una nuova generazione di talenti e professionisti. La formazione che avrà luogo presso le sedi Ericsson e inizierà a metà ottobre 2024 e terminerà a metà maggio 2025.

L’Italia è il primo Paese, dopo la Svezia, ad aver aderito al programma globale Digital Lab, inaugurato a Göteborg nel 2018. Nel 2019 il Digital Lab di Ericsson ha ricevuto da Confindustria il Bollino di Qualità per l’Alternanza Scuola Lavoro che valorizza l’impegno delle imprese nelle attività formative e di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, fattore che rallenta lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Digital Lab fa parte del più ampio programma “Connect to Learn” promosso da Ericsson a livello globale e finalizzato allo sviluppo di competenze digitali per i giovani di tutto il mondo. Dalla sua fondazione nel 2010, Connect to Learn ha avuto un impatto positivo su oltre 485.000 bambine e bambini in più di 43 Paesi nel mondo.