A MWC 2023, le innovazioni Huawei per i data center, le reti, il cloud

Durante l’edizione 2023 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Huawei ha organizzato il 5° ‘Industry Digital Transformation Summit’, riunendo clienti, partner e opinion leader del settore provenienti da tutto il mondo per confrontarsi su come le tecnologie digitali influenzeranno il futuro, dallo sviluppo economico a quello culturale, sociale e ambientale.

Partendo dai requisiti e dalle criticità legate all’efficienza di gestione delle reti aziendali, all’esperienza di connessione, alla sicurezza dei data center (DC) e alla potenza di calcolo, Huawei ha presentato una serie di soluzioni innovative per reti semplificate, insieme alle quali i data center possono costituire una rete solida, portando allo sviluppo di nuovi data center e favorendo l’innovazione digitale.

Nel suo intervento di apertura, David Wang, Executive Director of the Board, Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board, e Presidente Enterprise BG di Huawei, ha affermato: “Huawei consoliderà le proprie radici nel mercato enterprise e continuerà a puntare sull’innovazione.

Siamo pronti a utilizzare tecnologie all’avanguardia e ad approfondire ogni tipo di scenario. Insieme ai nostri partner, ci impegniamo a favorire la digitalizzazione dell’industria, a facilitare l’accesso delle PMI alle tecnologie digitali e a promuovere uno sviluppo sostenibile, creando insieme nuovo valore“.

Bob Chen, Vice Presidente, Huawei Enterprise BG, nel suo intervento ‘La tecnologia digitale guida il percorso verso un mondo più intelligente’, ha illustrato come le tecnologie digitali abbiano influito sullo sviluppo dell’economia, della cultura, della società e dell’ambiente a livello mondiale.

Citando le parole di Archimede “Datemi una leva e solleverò il mondo“, il manager ha proseguito: “La tecnologia digitale è lo strumento ideale per supportare le industrie nel processo di digitalizzazione. Huawei si concentrerà pertanto su connettività, informatica, cloud e molte altre tecnologie digitali, continuando a infondere uno spirito innovativo per guidare la trasformazione digitale del settore. Così facendo, insieme, daremo vita a un mondo intelligente e connesso in ogni suo aspetto“.

Soluzioni di rete semplificate e per data center, da Huawei

Se la connettività è fondamentale per la digitalizzazione, è altrettanto vero che le reti sono la chiave della connettività. Huawei si impegna a supportare le imprese nell’implementazione di reti cloud intelligenti in sinergia con altre reti cloud, caratterizzate da un’architettura semplificata e da funzioni di risparmio energetico, massimizzando così la produttività digitale e garantendo un’esperienza ottimale.

Huawei – ha sottolineato l’azienda – continuerà a collaborare con i propri clienti per implementare infrastrutture di rete di nuova generazione per servire al meglio tutti i settori:

Smart campus: Huawei ridefinisce le reti campus e lancia lo switch core di nuova generazione CloudEngine S16700, il primo AP Wi-Fi 7 di livello enterprise AirEngine 8771-X1T, oltre al primo OLT PON 50G e al primo prodotto terminale ottico.

Easy branch: Huawei lancia la prima soluzione di rete iper-convergente semplificata del settore.

Huawei lancia la prima soluzione di rete iper-convergente semplificata del settore. Single OptiX: Huawei presenta il primo portfolio di prodotti OSU (Optical Service Unit) end-to-end del settore.

Huawei presenta il primo portfolio di prodotti OSU (Optical Service Unit) end-to-end del settore. Cloud WAN: Huawei definisce una nuova cloud WAN e annuncia i router della serie NetEngine 8000 abilitati alla piattaforma di router intelligenti all-service nell’era del cloud.

Lo storage e la potenza di calcolo – sottolinea l’azienda – sono diventati una delle risorse strategiche principali delle imprese. Huawei si concentra pertanto sull’innovazione dell’infrastruttura dei data center, guida lo sviluppo di nuovi data center, supporta le imprese nel far fronte alle sfide che possono presentarsi, garantisce un’esperienza di servizio ottimale, elabora capacità di calcolo voluminose e diversificate e rende i data center più sostenibili, più affidabili e più efficienti.

Per i data center delle grandi imprese, Huawei annuncia quella che l’azienda descrive come la prima soluzione di protezione ransomware multistrato del settore, basata sulla collaborazione tra rete e storage, che rappresenta il primo portfolio di prodotti DR DC unificato del settore con storage e coordinamento della connessione ottica (SOCC). In aggiunta, CloudEngine 16800-X è il primo switch DC del settore progettato per una potenza di calcolo diversificata.

Per le PMI Huawei mette a disposizione anche OceanStor Dorado 2000 e OceanProtect X3000, le prime combinazioni di storage entry-level del settore basate su un’architettura di tipo active-active.

Juan De Dios Navarro Caballero, Consigliere della Provincia di Alicante, ha dichiarato: “La soluzione CloudFabric basata su SDN e la soluzione di rete Campus All-Wireless di Huawei consentono l’automazione della rete, l’O&M intelligente e la connettività universale. Grazie a queste soluzioni, gli uffici governativi della provincia di Alicante sono ora più efficienti e offrono una migliore user experience per i servizi pubblici. La provincia ha accelerato così il proprio processo di trasformazione digitale favorendo di conseguenza lo sviluppo dell’economia digitale“.

Faith Burn, CIO di Eskom, una società elettrica sudafricana, ha condiviso la metodologia di trasformazione digitale e l’esperienza concreta dell’azienda sottolineando l’impegno di Eskom a lavorare con partner che possano contribuire a realizzare la visione digitale dell’azienda. Eskom desidera infatti lavorare con aziende OEM come Huawei per implementare infrastrutture ICT all’avanguardia per l’elettricità, al fine di raggiungere una digitalizzazione a 360°.

Steven Zhu, President of Partner Development and Management, Huawei Enterprise BG, ha dichiarato: “Huawei si impegna a collaborare con i propri partner al fine di ottenere una sinergia reciproca, motivandoli a supportare i clienti in modo proattivo e servirli al meglio“.

In futuro, ha dichiarato l’azienda, Huawei continuerà a investire e innovare, lavorando al fianco di clienti e partner globali per integrare l’ICT in ogni settore, accelerare la trasformazione digitale, promuovere lo sviluppo dell’economia digitale e guidare il percorso verso un mondo intelligente in ambito industriale così da creare nuovo valore condiviso.

Huawei Cloud annuncia nuove soluzioni per il mercato globale

In occasione dell’evento ‘Product & Solution Launch’ che si è tenuto durante l’edizione 2023 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Huawei Cloud ha presentato le nuove soluzioni per il mercato globale, tra cui ‘Landing Zone’ e ‘Cloud on Cloud’.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, nel suo intervento ‘Unleash Digital with Everything as a Service’, ha affermato: “Lavoriamo con l’obiettivo di fornire servizi affidabili, sicuri e sostenibili ai nostri clienti, partner e sviluppatori, indipendentemente dal tipo di attività che svolgono nel cloud“.

KooVerse, l’infrastruttura cloud globale di Huawei, offre un’esperienza cloud di qualità superiore con una latenza di soli 50 ms, afferma l’azienda. In questo modo, servizi come audio e video in tempo reale, giochi e sessioni educative online sono ora più agili ed efficienti. Attualmente, KooVerse è disponibile in 78 aree e in 29 regioni, servendo clienti in oltre 170 Paesi.

Landing Zone è una soluzione multi-tenant sostenibile e scalabile per automatizzare i servizi B2B per gli operatori, che consente di gestire in maniera stratificata le risorse cloud, impostare identità e autorizzazioni, stabilire i confini dei dati, verificare la conformità e gestire gli aspetti finanziari. Supporta così le aziende nella realizzazione di un sistema di governance IT snello.

Cloud Container Instance (CCI) è un servizio container serverless che consente agli utenti di eseguire applicazioni containerizzate senza dover creare o gestire server cloud o risorse sottostanti. Così facendo, persino un aumento del traffico di dieci volte superiore non ha più alcun impatto sui servizi o sui sistemi, sostiene Huawei.

La serie di modelli AI Pangu nasce invece appositamente per supportare lo sviluppo di farmaci e le applicazioni di visione artificiale (CV). Questi modelli sono preconfigurati utilizzando centinaia di miliardi di parametri, dimostrandosi efficaci in oltre 100 casi d’uso in più di 10 settori, come quello sanitario, elettrico ed estrattivo.

Per supportare la crescita degli operatori nel mercato enterprise, Huawei Cloud ha presentato inoltre la soluzione Cloud on Cloud grazie alla quale è possibile sfruttare al meglio i servizi, le tecnologie, gli ecosistemi e le risorse di vendita di Huawei Cloud, insieme alle proprie reti, favorendo così il processo di trasformazione digitale. L’accesso alle operazioni di servizio cloud one-stop attraverso la rivendita, il dual branding e il branding esclusivo è infatti personalizzabile in base alle esigenze individuali.

Il 2022 è stato un anno caratterizzato da importanti progressi per Huawei Cloud che ha ricevuto anche un importante riconoscimento da parte del settore, con l’inserimento nel ‘Garter Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services’ (CIPS) lo scorso ottobre. Per quanto riguarda l’infrastruttura globale, Huawei Cloud è approdato in Indonesia e in Irlanda, mentre nel 2023 arriverà anche in Turchia, Arabia Saudita e altri mercati che verranno annunciati nel corso dell’anno.

Ulteriori informazioni sulle novità presentate in occasione di MWC 2023 sono disponibili sul sito di Huawei.