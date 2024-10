A Celosphere 24 Celonis presenta AgentC, per rendere gli agenti AI efficaci e Networks per estendere la Process Intelligence collegando le aziende tra loro

Inizia oggi a Monaco di Baviera Celosphere 24, la conferenza annuale degli utenti Celonis, l‘azienda, protagonista nel Process Mining e nella Process Intelligence, che nella città tedesca è stata fondata nel 2011. L’evento è occasione per la presentazione delle ultime innovazioni di prodotto, a partire da AgentC.

Celonis AgentC è una suite di strumenti per agenti di intelligenza artificiale, integrazioni e partnership che consente di sviluppare agenti di intelligenza artificiale nelle principali piattaforme di agenti di AI. Permette inoltre di utilizzare agenti AI precostituiti dai partner. Tutti questi agenti di intelligenza artificiale sono alimentati dalla Process Intelligence di Celonis, che permette loro di capire come funziona l’azienda e come migliorarla.

Celonis Process Intelligence fornisce una classe unica di dati e di contesto aziendale che è la chiave per migliorare i processi tra sistemi, reparti e organizzazioni. Questa intelligence è unica in quanto si estende su più sistemi, è arricchita da una profonda conoscenza del business e consente un’efficace intelligenza artificiale aziendale, un’orchestrazione intelligente e applicazioni cloud di nuova generazione.

Alex Rinke, co-CEO e co-fondatore di Celonis, ha commentato: “C’è un chiaro divario tra le promesse dell’IA e i risultati ottenuti dalle aziende. I Large Language Models sono impressionanti, ma le aziende faticano a ottenere un impatto tangibile sul business. Gli agenti possono automatizzare i carichi di lavoro, ma gli manca la comprensione del business per poterlo fare in modo efficace. Per colmare questo divario, l’AI aziendale ha bisogno di un’intelligenza di processo costruita con i dati di processo e il contesto aziendale che solo Celonis fornisce. AgentC garantisce che ogni agente creato dalla nostra comunità sia dotato delle conoscenze di business necessarie per guidare le azioni e i risultati giusti”.

Creare agenti di intelligenza artificiale che conoscono i flussi di lavoro sulla piattaforma scelta.

Le prime integrazioni includono Microsoft Copilot Studio , IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents e ambienti di sviluppo open-source come CrewAI. I primi agenti AI pre-costruiti sono resi disponibili dagli ISV partner, Rollio e Hypatos. Inoltre, i clienti che intendono sviluppare loro agenti possono beneficiare del supporto di partner di consulenza dedicati come Accenture, IBM Consulting e EY.

Ad esempio, grazie all’integrazione di Celonis con Microsoft Copilot Studio, i clienti possono identificare casi d’uso e le cause radice (root causes), creare un agente alimentato da Celonis Process Intelligence per risolvere il problema e distribuirlo tramite uno dei principali framework di agenti AI. Gli utenti possono quindi interagire con l’agente attraverso le applicazioni Microsoft che utilizzano quotidianamente, come Microsoft Teams.

L’intelligenza artificiale alimentata da Celonis Process Intelligence offre un valore reale alle aziende

Cosentino, azienda produttrice di superfici per il design e l’architettura, ha utilizzato Celonis per costruire un assistente AI che aiuta a gestire gli ordini di vendita bloccati e rende il team più efficiente.

Nel 2024, l’azienda ha intrapreso un progetto di innovazione, utilizzando l’IA per ottimizzare le operazioni aziendali. Si è rivolta a un partner di fiducia con oltre dieci anni di esperienza nell’eccellenza dei processi, nell’apprendimento automatico e nell’IA: Celonis. In sole sette settimane, Celonis è stata in grado di identificare un caso d’uso convincente, estrarre le informazioni necessarie dai sistemi IT di Cosentino, strutturare i dati, costruire l’assistente AI e distribuirlo.

L’assistente AI per la gestione dei blocchi del credito analizza ogni ordine bloccato in pochi secondi, raccogliendo tutti i dati rilevanti, come il valore dell’ordine, le informazioni sul credito del cliente (ad esempio, il saldo del credito disponibile) e i KPI basati sul processo (ad esempio, il tasso di rimozione dei blocchi).

Successivamente, l’assistente raccomanda le azioni da intraprendere, come la rimozione del blocco o il suo mantenimento e la richiesta di una prova del pagamento delle fatture in sospeso. Inoltre, l’assistente fornisce una motivazione dettagliata e basata sui fatti, in modo che gli esperti del credito possano rivedere e convalidare la decisione con facilità. I responsabili del credito possono accettare la decisione dell’assistente con un semplice clic, oppure rifiutarla e fornire all’assistente una motivazione da cui trarre spunto.

Ora stanno elaborando fino a cinque volte più ordini al giorno senza alcun rischio aggiuntivo.

“Come Celonis, Cosentino è sempre stato un leader nell’innovazione tecnica”, ha dichiarato Rafael Domene, Global CIO di Cosentino. “L’implementazione di un assistente AI alimentato da Celonis per la gestione dei blocchi del credito ha cambiato le carte in tavola per le nostre operazioni di gestione degli ordini, snellendo i nostri processi e ottenendo risultati più rapidi e affidabili. Questa innovazione sottolinea il nostro impegno costante a guidare il successo aziendale sfruttando tecnologie avanzate, come l’IA”.

Maureen Fleming, Program Vice President for Intelligent Process Automation di IDC, ha commentato: “Comprendere le complessità dei processi e le loro interdipendenze è fondamentale per realizzare un’efficace trasformazione digitale guidata dall’IA. Senza i dati sui processi e il contesto aziendale, le aziende faticano a implementare soluzioni di AI che garantiscano un ROI significativo e miglioramenti operativi. Ciò rende la process intelligence fondamentale per le aziende che intendono scalare con successo le implementazioni di agenti IA e ottenere risultati strategici positivi”.

Ecco altri esempi di come l’intelligenza artificiale alimentata da Celonis Process Intelligence sta funzionando per le aziende:

Un’azienda europea di imballaggi ha realizzato un copilota in Celonis che consente ai tecnici dell’impianto di vedere i livelli delle scorte di pezzi di ricambio negli impianti circostanti, permettendo loro di sfruttare i trasferimenti di scorte piuttosto che ordinare dai fornitori.

ha realizzato un copilota in Celonis che consente ai tecnici dell’impianto di vedere i livelli delle scorte di pezzi di ricambio negli impianti circostanti, permettendo loro di sfruttare i trasferimenti di scorte piuttosto che ordinare dai fornitori. Un fornitore multinazionale di materiali da costruzione ha creato un assistente AI che collega le richieste e le domande alle fatture e agli ordini di pagamento corrispondenti e automatizza la risoluzione, comprese le risposte automatiche, gli aggiornamenti dell’ ERP e l’inoltro interno.

ha creato un assistente AI che collega le richieste e le domande alle fatture e agli ordini di pagamento corrispondenti e automatizza la risoluzione, comprese le risposte automatiche, gli aggiornamenti dell’ e l’inoltro interno. Un’azienda globale di beni di consumo ha creato un agente di intelligenza artificiale in una piattaforma di partner per estrarre i termini di pagamento dai contratti PDF, confrontarli con i termini presenti nei dati anagrafici, negli ordini di pagamento e nelle fatture, e quindi consigliare azioni agli addetti alla contabilità fornitori per risolvere le incongruenze.

ha creato un agente di intelligenza artificiale in una piattaforma di partner per estrarre i termini di pagamento dai contratti PDF, confrontarli con i termini presenti nei dati anagrafici, negli ordini di pagamento e nelle fatture, e quindi consigliare azioni agli addetti alla contabilità fornitori per risolvere le incongruenze. Un costruttore automobilistico globale ha realizzato un agente AI in una piattaforma per partner per generare automaticamente risposte via e-mail alle richieste dei fornitori (ad esempio, “qual è lo stato di questa fattura?”).

ha realizzato un agente AI in una piattaforma per partner per generare automaticamente risposte via e-mail alle richieste dei fornitori (ad esempio, “qual è lo stato di questa fattura?”). Un’azienda tecnologica globale utilizza un agente di intelligenza artificiale in una piattaforma di partner per migliorare il processo delle richieste di finanziamento dei clienti. Prevede la probabilità che una richiesta venga respinta, notifica al richiedente e al team operativo che la richiesta ha una bassa probabilità di approvazione e prescrive le azioni correttive da intraprendere.

Innovazioni della piattaforma Celonis: Dati, insight e valore più rapidi

L’azienda ha inoltre presentato altre innovazioni che rendono la piattaforma ancora più scalabile, più facile da usare e riducono ulteriormente il time to value, tra cui:

Celonis Data Core: Permette un cambio di velocità e di scala per l’inserimento dei dati in Celonis, con prestazioni 20 volte superiori rispetto alla concorrenza (disponibilità generale).

Nuova esperienza utente basata su GenAI: Offre assistenti AI per semplificare l’inserimento dei dati e la creazione di dashboard (disponibilità limitata)

Networks. Celonis Networks estende la Process Intelligence collegando le aziende tra loro, crea un nuovo livello di trasparenza dei processi condivisi oltre i confini di una singola organizzazione, in modo che ogni processo, all’interno e tra le aziende, possa essere ottimizzato. Uno dei principali use case è la supply chain, dove la collaborazione efficace tra fornitori e clienti è cruciale per un processo end-to-end senza soluzione di continuità. Celonis Networks è attualmente in fase beta.

“Con Celonis Networks, per la prima volta, le aziende possono scambiare informazioni rilevanti per i loro processi condivisi, in tempo quasi reale e su scala”, ha dichiarato Eugenio Cassiano, SVP Strategy and Innovation di Celonis. “A differenza delle tradizionali tecnologie di exchange data, come EDI, API ed e-mail, progettate per condividere dati transazionali, Celonis Networks fornisce continuamente nuove informazioni sui processi. Grazie a questa verità condivisa e azionabile, le aziende possono collaborare attivamente per identificare e risolvere le interruzioni dei processi aziendali, ottimizzando le operazioni e riducendo al minimo i rischi”.

Conrad Electronic, Schukat electronic e TD SYNNEX utilizzano Celonis Networks per creare trasparenza nel loro processo condiviso di gestione degli ordini e degli acquisti.

Conrad Electronic è un rivenditore internazionale di prodotti elettronici e tecnologici. Schukat electronic e TD SYNNEX sono fornitori di Conrad Electronic. Ognuna di queste realtà disponeva già di una tecnologia EDI, ma aveva ancora problemi con gli ordini, come i prezzi non aggiornati o le date di consegna. Utilizzando Celonis Networks, oggi condividono automaticamente 5.000 aggiornamenti degli ordini giornalmente e in tempo reale. I dati condivisi includono informazioni sull’ordine come lo stato di avanzamento, la data di consegna prevista e i dettagli della spedizione. Integrando gli ordini di acquisto con questi dati, Conrad Electronic ha ottenuto una visione d’insieme dei processi e ha potuto adottare misure proattive per ridurre i problemi, come il mismatch delle informazioni.

“Celonis Networks elimina la maggior parte del nostro lavoro manuale con gli ordini EDI, sia che si tratti di un aggiornamento da parte del nostro team, sia che si tratti di rispondere a una richiesta del nostro cliente Conrad Electronic”, ha dichiarato Axel Wieczorek, Head of Sales di Schukat electronic. “Utilizzando i dati di Celonis Networks, il team di procurement di Conrad Electronic può aggiornare direttamente gli ordini, permettendoci di fornire risposte più rapide”.

“Il mercato ci chiede di agire rapidamente e di fornire dati aggiornati”, ha dichiarato Pablo Fernández, Process Innovation and Transformation Director di TD SYNNEX. “Possiamo riuscirci solo se i diversi elementi della supply chain condividono questi dati in modo standard, aperto ed efficiente. Ecco perché Celonis Networks ha il potenziale per essere una svolta nell’ottimizzazione dei processi interaziendali”.

“Celonis Networks ci ha permesso di sfruttare una struttura di dati comune tra le tre aziende”, ha dichiarato Jörg Frenzel, Director Operational Excellence di Conrad Electronic. “Questo è fondamentale per ottimizzare la nostra supply chain end-to-end, garantendo che tutti parlino la stessa ‘lingua’ di processo. Ciò significa che un ordine di acquisto Conrad può essere ‘tradotto’ in un ordine cliente Schukat electronic o TD SYNNEX e viceversa. Con questo modello di dati comune, abbiamo raggiunto un nuovo livello di comprensione del nostro processo condiviso. E ancora meglio, siamo stati in grado di configurare Celonis Networks senza l’intervento dell’IT. La condivisione dei dati può essere configurata dagli utenti aziendali e deve essere effettuata una sola volta. I nuovi dati e i nuovi partner vengono integrati perfettamente nella configurazione esistente, un processo molto più semplice rispetto al tentativo di configurare un nuovo partner con l’EDI”.

Nuove applicazioni specifiche per ogni caso d’uso di Celonis e dei suoi partner: Accelerazione della realizzazione del valore nella logistica e nei trasporti, nel front office, nelle banche e altro ancora, tra cui (disponibilità limitata):