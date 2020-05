Microsoft ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l'acquisizione di Metaswitch Networks, società fornitrice di software per network virtualizzati e di soluzioni di voce, dati e comunicazioni per gli operatori.

La spinta all’acquisizione proviene, ha spiegato la società di Redmond, dal fatto che la convergenza delle reti cloud e di comunicazione rappresenta un'opportunità unica per Microsoft, di fornire soluzioni agli operatori a livello globale attraverso continui investimenti in Azure, la piattaforma cloud di Microsoft.

L’acquisizione di Metaswitch Networks, ha sottolineato ancora Microsoft, aggiunge ulteriore profondità alla infrastruttura cloud hyperscale, con il software specializzato richiesto per eseguire funzioni di comunicazione, applicazioni e reti virtualizzate.

Sullo sfondo di questa operazione c’è naturalmente anche la progressiva implementazione delle reti 5G di nuova generazione. Man mano che l'industria del settore passa al 5G, gli operatori avranno l'opportunità di far progredire la virtualizzazione delle loro reti core e di avanzare su un percorso verso un futuro sempre più nativo del cloud.

L’acquisizione di Metaswitch Networks intende dunque rafforzare la posizione di Microsoft nelle sue capacità di collaborare con il settore delle comunicazioni e di fornire a operatori e provider soluzioni che possano far evolvere le loro operation nell’era del 5G.

Non è il primo colpo che Microsoft mette a segno in questa direzione. Di recente la società ha annunciato anche l’acquisizione di Affirmed Networks, che si è chiusa il 23 aprile 2020 e che, anch’essa, ha come obiettivo quello di rafforzare la posizione e creare nuove opportunità per il nascente ecosistema globale del 5G.

Quello di Metaswitch Networks, ha evidenziato Microsoft, è un portafoglio complementare di software di comunicazione nativo del cloud ad altissime prestazioni che amplierà la gamma di offerte disponibili, da parte della società di Redmond, per il settore delle telecomunicazioni.

Microsoft ha dichiarato l’intenzione di sfruttare il talento e la tecnologia di queste due aziende attraverso l’estensione della piattaforma Azure sia per implementare che per aumentare queste capacità su larga scala, in modo sicuro, efficiente e creando un ecosistema sostenibile.