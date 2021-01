5G e il futuro, l’impatto su sanità, retail e settore manifatturiero nel 2021

Con il 5G, i gestori possono fornire Internet wireless più veloce ed economico a più persone in più luoghi che mai; nel retail, nella sanità e nel manifatturiero il futuro si prospetta dinamico e molto promettente.

Secondo John Carney, Svp Global e Gm, Telecom, Media e Entertainment di Salesforce il 5G può fornire un’esperienza di vendita al dettaglio più personalizzata

Lo shopping è molto diverso ora rispetto a un anno fa. Molti utenti hanno scelto di acquistare online, avvicinandosi per la prima volta al mondo ecommerce, e al tempo stesso innumerevoli realtà hanno aperto un commercio elettronico, per limitare i danni causati dai ripetuti lockdown.

Il 5G nella vendita al dettaglio migliorerà lo shopping online e avrà anche un impatto dirompente sugli acquisti nei punti vendita fisici. Con il 5G, le reti più veloci consentono il monitoraggio dei dati in tempo reale delle preferenze sui prodotti dei clienti e delle abitudini di acquisto nei negozi. Questi dati offrono ai rivenditori l’opportunità di creare un’esperienza cliente più personalizzata, come il targeting delle e-mail sulle offerte che contano di più per loro.

Il 5G introdurrà anche nuove esperienze di acquisto in mixed reality. Ad esempio, un cliente inizia facendo acquisti online. Dopo aver riempito il carrello, il rivenditore li guida verso un punto vendita fisico. I rivenditori quindi indirizzano il cliente al corridoio e allo scaffale esatti per trovare il prodotto.

Tecnologia come scaffali intelligenti e dressing room intelligenti assicurano che l’inventario sia accurato. Secondo Carney, aziende come North Face, Sephora e Lowes hanno persino introdotto robot intelligenti nei negozi per aiutare i consumatori a trovare prodotti, controllare l’inventario e assistere con la consegna dei prodotti. Questi elementi lavorano insieme per consentire ai dipendenti di dedicare più tempo alla customer experience, tassello fondamentale per il successo del moderno retail.

La realtà aumentata e virtuale collegherà anche l’online e l’offline. Ikea ha recentemente aggiornato la sua applicazione di realtà aumentata, IKEA Place, per consentire agli utenti di posizionare virtualmente più mobili in una stanza prima di effettuare un acquisto. L’app consente inoltre a un utente di puntare la fotocamera dello smartphone su un mobile per cercare nel database Ikea un prodotto dall’aspetto simile.

L’erogazione dell’assistenza sanitaria sarà ottimizzata dal 5G. Già a marzo 2020, c’è stato un aumento del 154% delle visite di telemedicina.

Come risultato della pandemia, molti pazienti hanno utilizzato i servizi di telemedicina e per gran parte di essi si è trattato di un primo passo in un nuovo modo per ottenere assistenza sanitaria.

Le velocità 5G più elevate consentiranno di migliorare le offerte di telemedicina: la banda ultralarga darà il via ad una nuova era di servizi di monitoraggio dei pazienti. Ad esempio, sottolinea il manager di Salesforce, per condizioni di salute come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e l’asma o il diabete, un paziente che non vive vicino a un ospedale potrebbe beneficiare di un monitoraggio onnipresente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con la consegna dei vaccini per Covid-19 finalmente avviata, i leader aziendali devono fare essere in grado di gestirne la delivery. Per questo il 5G ha anche il potenziale per espandere le capacità dell’Internet of Things (IoT) farmaceutico .

Una migliore connettività tra i dispositivi lungo la catena di approvvigionamento aiuta a migliorare la tracciabilità dei prodotti. Ad esempio, le aziende possono monitorare i loro prodotti dalla produzione fino alla consegna in farmacia. Ciò garantisce la consegna tempestiva dei farmaci nell’ambito dei controlli ambientali adeguati (come i vaccini Covid-19 che richiedono la conservazione –70 gradi centigradi ). Queste sono considerazioni incredibilmente importanti in un settore in cui il tempo risparmiato o sprecato può fare la differenza tra la vita e la morte.

L’impatto del 5G sulla manifattura: più veloce, più sicuro e più flessibile

L’emergenza coronavirus ha rappresentato un grave trauma per il settore manifatturiero, e secondo Salesforce più del 78% dei produttori si aspetta un impatto finanziario.

Il 5G aiuterà la produzione a diventare più connessa, più veloce e più flessibile. Ad esempio, le velocità e la larghezza di banda del 5G consentiranno ai produttori di trasmettere più dati, istantaneamente, per analizzare le operazioni. Monitorando le prestazioni delle macchine di produzione in tempo reale, i produttori possono determinare dove apportare miglioramenti.

Come per l’assistenza sanitaria, una supply chain efficiente aiuterà i produttori a tenere traccia di parti e forniture. Il monitoraggio in tempo reale delle apparecchiature migliorerà i tempi di attività, risparmiando risorse e riducendo gli sprechi. Le funzionalità wireless del 5G sono in grado di ridurre i cavi in fabbrica e aumentare l’agilità nella riconfigurazione.

Inoltre, chiosa Carney, il 5G pervasivo discreto e sempre attivo limiterà la necessità di un’altra rete Wi-Fi.

Questo, a sua volta, riduce le interferenze in radiofrequenza (EMI) e aumenta la sicurezza. Il supporto tecnico godrà inoltre degli indubbi vantaggi offerti dalla realtà aumentata, permettendo a tecnici specializzati di effettuare interventi a grande distanza: un vantaggio non indifferente viste le limitazioni agli spostamenti attualmente in vigore. Ciò amplierà la produttività degli specialisti e aiuterà a migliorare le competenze dei lavoratori di linea. I sensori e la trasmissione dei dati in tempo reale significano anche meno personale richiesto, riducendo così i costi di produzione. Questi sensori consentono inoltre ai produttori di implementare spegnimenti di emergenza reattivi, contribuendo a mantenere i lavoratori al sicuro.

Sebbene rimanga molto lavoro, Covid-19 ha accelerato la corsa al 5G e c’è un grande slancio in diversi settori, tra cui vendita al dettaglio, sanità e produzione. Salesforce è entusiasta di vedere come i fornitori di servizi di comunicazione e i loro partner continuano a trasformare il 5G in realtà.