5G ed Edge, la finestra sul futuro di Google Cloud ed Ericsson

Google Cloud ed Ericsson hanno annunciato oggi una partnership per sviluppare congiuntamente soluzioni 5G ed edge cloud capaci di supportare i provider di servizi di comunicazione nella trasformazione digitale, aprendo la strada a nuovi use case per aziende e consumatori.

A livello globale le realtà industriali operative in ambito edge (Communication service provider, retailer, manufacturer, aziende attive nel settore dei trasporti, sanità, media e intrattenimento) devono offrire nuove esperienze digitali ai propri clienti.

Per supportare le aziende ad affrontare il cambiamento, Google Cloud ed Ericsson stanno lavorando per sviluppare soluzioni presso i D-15 Labs di Ericsson nella Silicon Valley, un centro di innovazione all’avanguardia, dove soluzioni e tecnologie avanzate vengono sviluppate e testate su una piattaforma 5G live e multilayer.

Ericsson e Google Cloud hanno già completato l’onboarding delle funzioni di rete 5G Ericsson su Anthos, per abilitare use case telco edge e on-premise per CSP e aziende.

Progetto pilota italiano: Tim

Come parte della collaborazione, Google Cloud ed Ericsson stanno sperimentando con Tim il deployment di enterprise edge application su rete live di Tim.

Il progetto, che automatizzerà le funzioni della core network 5G di Tim e le applicazioni basate sul cloud, si avvarrà dell’infrastruttura Telco Cloud di Tim, delle soluzioni Google Cloud, e delle tecnologie Ericsson per la 5G core network e l’orchestrator.

Queste offerte congiunte aiuteranno le imprese del settore automobilistico, dei trasporti, del manufacturing e di altri settori a migliorare l’efficienza e ridurre la latenza, portando le capacità computazionali e di storage in prossimità delle sedi fisiche delle aziende.

Ericsson e Google hanno già stretto una partnership per la fornitura di servizi volti alla trasformazione digitale delle reti degli operatori e alla migrazione delle applicazioni attraverso soluzioni cloud-native e basate su container.