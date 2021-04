Nel 2022 il data center di Euronext e Borsa Italiana sarà in Aruba

Euronext, la principale infrastruttura di mercato finanziario paneuropea, nella propria nota odierna relativa ai risultati del primo trimestre 2021 ha comunicato di aver completato l’acquisizione del Gruppo Borsa Italiana per un corrispettivo finale di 4.444 milioni di euro.

Contestualmente Euronext comunica di aver firmato un contratto per portare il proprio data center core di gruppo nelle strutture gestite da Aruba.

In sintesi, Euronext ha segnato un ottimo inizio d’anno con ricavi del primo trimestre 2021 a 249,2 milioni di euro in crescita del 5,2%, nonostante volatilità e volumi inferiori rispetto a un contesto di mercato eccezionale nel primo trimestre 2020, EBITDA a 148,7 milioni di euro, margine EBITDA a 61,5% e EPS rettificato a 1,53 euro, in crescita del + 6,3%.

Parallelamente CDP Equity e Intesa Sanpaolo entrano a far parte degli azionisti di riferimento di Euronext attraverso la sottoscrizione di un private placement per 579 milioni di euro, con impegno a lungo termine.

Il nuovo data center di Euronext

Il data center scelto da Euronext sarà quello di Bergamo.

La data attualmente prevista per la prima parte della migrazione dei core data center del Gruppo Euronext, soggetta ad approvazione normativa e prontezza operativa, è fissata per il 2022.

La migrazione è pianificata in risposta a molteplici fattori, tra cui appunto l’acquisizione del Gruppo Borsa Italiana e la dinamica creata dalla Brexit.

Agisce in tal senso anche la spinta localizzare il data center principale del Gruppo in un paese in cui Euronext gestisce un grande business.

La stessa nota informa che questa migrazione del data center è pianificata per essere pronta per la migrazione dei mercati di Borsa Italiana sulla piattaforma di trading Optiq entro il 2023.