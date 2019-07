Secondo l’ultima analisi di Gartner, le spedizioni in tutto il mondo di device, ossia Pc, tablet e telefoni cellulari, raggiungeranno 2,2 miliardi di unità nel 2019, un dato che rappresenta un calo del 3,3% anno su anno.

Il mercato dei telefoni cellulari, sempre secondo la stima di Gartner, potrebbe registrare la peggiore performance di tutti i device, con un calo del 3,8%.

L’attuale volume per i telefoni cellulari, di 1,7 miliardi di spedizioni, è di circa il 10% inferiore agli 1,9 miliardi di spedizioni nel 2015.

Secondo Gartner, se i telefoni cellulari non forniscono novità significative in termini di utilità, efficienza o esperienza, gli utenti non hanno interesse ad aggiornarli, e di conseguenza aumenterà il ciclo di vita di questi device.

Il trend ad allungare il life span dei telefoni cellulari è iniziato nel 2018 e proseguirà fino al 2019: Gartner prevede che per la fascia alta passerà da 2,6 a 2,9 anni fino al 2023 e che le vendite di smartphone diminuiranno del 2,5% nel 2019, che sarebbe il peggior calo di sempre.

Per la ripresa ci si affida al 5G

Gartner stima anche che entro il 2020 il 7% dei fornitori di servizi di comunicazione globali disporrà di un servizio 5G commerciale.

Nella prima metà del 2019, diversi produttori di telefoni cellulari hanno rilasciato smartphone con funzionalità 5G.

Per contrastare il rallentamento delle vendite di smartphone, afferma Gartner, i produttori di cellulari stanno cercando di introdurre telefoni 5G più convenienti per il 2020. La società di analisi stima che nel 2020 i modelli con supporto 5G rappresenteranno il 6% delle vendite totali di telefoni.

Con l'aumentare della copertura del servizio 5G, la previsione di Gartner è che la user experience migliorerà e i prezzi diminuiranno. Il salto avverrà nel 2023, quando Gartner prevede che i telefoni 5G rappresenteranno il 51% delle vendite.

Per quanto riguarda il computing, anche se le spedizioni di Pc in tutto il mondo ammontano a 63 milioni di unità e sono cresciute dell'1,5% nel secondo trimestre del 2019, c'è ancora incertezza sulla domanda di Pc per il 2019.

Le spedizioni di Pc sono stimate in 257 milioni di unità nel 2019, con un calo dell'1% dal 2018. La disputa commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina e la potenziale imposizione di dazi, avranno probabilmente un impatto sul mercato dei Pc, quest'anno.

A seguito di una forte migrazione a Windows 10 nelle aziende nel secondo trimestre del 2019, gli analisti di Gartner sostengono che il 75% della base installata di Pc aziendali sarà migrata a Windows 10 entro l'inizio del 2021.

Maggiori informazioni sul mercato globale dei device sono disponibili sul sito di Gartner, a questo link.