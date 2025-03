1Password ora può assegnare una posizione a un elemento, per accedervi in un luogo specifico

Come afferma il team di 1Password, il noto password manager, password, PIN e codici non fanno parte solo del mondo online. Dalle casseforti degli hotel alle password Wi-Fi, dagli armadietti delle palestre ai codici di allarme, spesso si ha bisogno di accedere a dati legati a un luogo specifico nel mondo reale (e nel caso dei codici di allarme, se ne ha bisogno in fretta).

Non sarebbe molto più facile se ci fosse un modo semplice e veloce per trovare questi elementi esattamente quando e dove servono?

Ora è possibile, grazie a una nuova funzionalità dell’app 1Password che consente di assegnare luoghi specifici agli oggetti conservati nei propri vault, che poi appaiono nell’app mobile di 1Password quando ci si trova in prossimità di quei luoghi fisici.

L’idea di far sì che 1Password mostri elementi specifici per la posizione dell’utente – spiega il team – è nata durante uno degli Hackathon dell’azienda. L’obiettivo: accedere più velocemente ai propri oggetti ovunque e in qualsiasi momento se ne abbia bisogno. Anche se non si conosce o non si ricorda il nome di un oggetto, semplicemente trovandosi nel luogo associato a quell’oggetto, 1Password mostrerà all’utente quelle informazioni.

La risposta positiva dei partecipanti all’Hackathon ha indicato al team che questo era l’esperimento perfetto per 1Password labs, uno spazio nelle applicazioni 1Password che consente ai clienti di testare nuove funzionalità sperimentali. Il feedback positivo dei clienti ha confermato che questa funzionalità era utile come l’azienda sperava. Ora 1Password afferma di essere l’unico password manager del settore a offrire questa funzione.

Con pochi e semplici passaggi, è possibile attivare questa funzione e aggiungere un luogo fisico a qualsiasi elemento di 1Password, nuovo o esistente. In seguito, quando si arriva in quel luogo specifico, l’elemento apparirà nella scheda iniziale dell’app mobile di 1Password. È disponibile anche la vista mappa per impostare e visualizzare facilmente le posizioni degli elementi.

Che si tratti di trovare le credenziali Wi-Fi locali, le cartelle cliniche del medico, i codici di allarme sul posto di lavoro o i documenti e gli itinerari di viaggio all’aeroporto della propria città, le possibilità sono infinite, sottolinea il team. Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l’aggiunta di località ai propri oggetti, è possibile consultare l’articolo di supporto.

In 1Password Business, gli amministratori possono gestire l’uso di Mappe (di Google e di Apple) da parte di 1Password impostando un nuovo criterio di amministrazione. Sebbene la funzione non possa essere completamente disabilitata, il criterio è disattivato per impostazione predefinita. Quando è disattivata, gli utenti devono inserire manualmente le coordinate invece di utilizzare la mappa integrata.

Per quanto riguarda la privacy e la sicurezza – sottolinea l’azienda sviluppatrice del password manager –, come qualsiasi altro elemento della propria cassaforte, i dati relativi alla posizione non vengono mai memorizzati, condivisi o tracciati. Se si utilizza 1Password al lavoro, il datore di lavoro non avrà accesso o visibilità della posizione dell’utente.

1Password – spiega il team – controlla gli elementi rilevanti a livello locale, il che significa che le coordinate della posizione attuale non lasciano mai il dispositivo. Il team di sviluppo ha anche aggiunto un ulteriore livello di protezione che riguarda esplicitamente il caricamento dei dati delle mappe, in modo da avere un controllo più granulare. L’attivazione di questa funzione attraverso la schermata iniziale personalizzabile di 1Password per iOS e Android è totalmente facoltativa, quindi l’utente può attivarla o disattivarla in qualsiasi momento.

Per una descrizione più dettagliata di come funzionano la privacy e la sicurezza con questa funzione, è possibile consultare l’articolo di supporto.