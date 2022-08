1Password 8 per iOS e Android: il password manager si rinnova

1Password 8 per iOS e Android – sottolinea il team di sviluppo – non è un semplice aggiornamento, bensì un’esperienza completamente rinnovata, progettata per portare un po’ di ordine in un mondo iperconnesso, con un design nuovo e più moderno.

Il password manager ha via via ampliato la sua funzione di base – quella di memorizzare decine se non centinaia di informazioni di login – per aiutare l’utente in una serie di necessità della vita sempre connessa quali ad esempio salvare le proprie cartelle cliniche, memorizzare il numero del proprio conto corrente e tanto altro, naturalmente con il focus sempre sulla sicurezza.

E, chiaramente, con la funzionalità “core” che rimane la priorità: archiviare in modo sicuro le password della propria vita digitale.

Dal feedback degli utenti, per il team di sviluppo era chiaro che la velocità fosse una caratteristica essenziale su mobile.

La società sviluppatrice, nella riprogettazione dell’app, ha cercato di mantenere il focus su velocità e produttività.

A partire dalla nuova scheda home, la schermata iniziale personalizzabile. All’apertura di 1Password, è possibile nascondere, togliere o riordinare ciò che viene visualizzato in questa schermata, come anche appuntare campi specifici dei propri elementi per accedervi immediatamente, con un semplice tocco.

Il nuovo design incorpora anche una barra di navigazione aggiornata e sempre disponibile, con cui gli utenti possono in primo luogo accedere rapidamente alla schermata iniziale. Qui si trovano i propri preferiti, gli elementi recenti o qualsiasi altra cosa a cui si desidera accedere velocemente.

Una sentinella per la sicurezza

Dalla barra di navigazione si può anche accedere a tutti gli elementi di tutti i propri account, agli archivi e ai tag. Poi si può cercare ogni cosa: quando si tocca il pulsante di ricerca, il relativo campo viene immediatamente visualizzato e basta iniziare a digitare per trovare ciò che si sta cercando.

Inoltre, per aumentare la sicurezza, è possibile accedere con un solo tocco alla nuova esperienza Watchtower per dispositivi mobili.

1Password è più di una semplice app: funziona quasi come un’estensione di iOS e Android, che mette gli item memorizzati nella cassaforte a portata di mano quando gli utenti ne hanno bisogno. E l’esperienza di autofill è ora più veloce e precisa.

Watchtower è una sorta di sentinella per la sicurezza, che offre una panoramica del proprio stato di sicurezza e avvisa quando è necessario intervenire. Se le proprie credenziali sono coinvolte in una violazione dei dati, verrà visualizzato un avviso in Watchtower e nell’elemento stesso.

Questi avvisi si estendono ora al proprio punteggio di sicurezza, che fornisce una visione d’insieme della propria sicurezza. Watchtower valuta continuamente i punti chiave della sicurezza (localmente, sul dispositivo) per calcolare il punteggio, e mostra dove è possibile intervenire per migliorarla.

Il punteggio include elementi quali password deboli, autenticazione a due fattori non attiva, password compromesse e altro. È anche possibile condividere il proprio punteggio direttamente da Watchtower, copiandolo o twittandolo.

1Password ha anche reso più semplici le domande di sicurezza. E ora è possibile generare risposte casuali alle domande di sicurezza con la stessa facilità con cui si genera una password.

A ciascuno il proprio 1Password

La nuova schermata home personalizzabile consente di plasmare l’app in modo che risponda meglio alle proprie esigenze e abitudini.

Consente di avere un accesso rapido ai preferiti e ai campi appuntati, o vedere un elenco di elementi utilizzati di frequente e creati di recente, in base alle proprie preferenze.

I campi appuntati offrono un modo più semplice per rendere 1Password ancora più “custom”. È possibile appuntare qualsiasi campo di un elemento di 1Password direttamente sulla schermata iniziale, in modo da avere sempre accesso immediato a quel dato.

Le Raccolte (Collections) sono arrivate anche su iOS e Android: sono un modo semplice per creare un gruppo personalizzato di casseforti per facilitare il cambio di contesto. Ad esempio se si vuole creare una raccolta di vault personali, di lavoro e di viaggio, oppure creare raccolte che separino le casseforti condivise da quelle private.

1Password 8 rispetta anche le impostazioni di aspetto del proprio dispositivo, quindi anche la Modalità scura.

Siccome, più che un update, si tratta di un’esperienza completamente nuova, 1Password 7 non si aggiornerà automaticamente a 1Password 8: la nuova versione deve essere scaricata dall’App Store o dal Google Play Store.

