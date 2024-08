10 modi utili di usare Spotlight su iPhone, oltre alla ricerca di contenuti

La ricerca Spotlight è forse una delle funzionalità più utilizzate quotidianamente dagli utenti di iOS: consente di trovare in modo semplice e rapido quasi qualsiasi contenuto su iPhone, e non solo.

Le sue capacità ci sono ormai familiari: consente di ricercare contatti, note, numeri di telefono, app, contenuti all’interno di app (ad esempio di Mail) e tanto altro, così come contenuti sul web.

Oltre che per la ricerca, la funzione Spotlight di iPhone può rivelarsi preziosa anche per eseguire in modo rapido piccoli compiti di iOS o di utilità generale. Compiti che avremmo potuto svolgere in altri modi o con delle app, ma che grazie a Spotlight possiamo completare in modo più veloce, senza dover effettuare più passaggi. O che possiamo semplicemente avviare, per poi completarli in una app dedicata.

Vediamo di seguito alcuni esempi.

Innanzitutto, ricordiamo che, per accedere alla ricerca Spotlight, basta toccare il pulsante Cerca nella parte inferiore della schermata Home di iOS (sui modelli più recenti di iPhone) oppure fare uno swipe verso il basso nella schermata Home o nella schermata di blocco del dispositivo.

Scorciatoie per le app

Una delle ricerche più comuni che svolgiamo di solito in iOS con Spotlight è quella di una determinata app, soprattutto se sono molto numerose quelle installate sul nostro iPhone e vogliamo evitare di scorrere tra innumerevoli schermate Home.

Un’opzione che può risultare comoda è che dalle icone delle app che iOS presenta tra i risultati della ricerca possiamo accedere alle Azioni rapide di quella app, proprio come faremmo nella schermata Home. Quindi, partendo da una ricerca Spotlight, non solo possiamo trovare e avviare rapidamente l’app, ma anche (se presente tra le Azioni rapide) eseguire direttamente il comando che ci serve.

Comandi rapidi

Possiamo quindi attivare alcune delle Azioni rapide direttamente dalla casella di ricerca Spotlight, come anche eseguire uno degli shortcut disponibili nella collezione di Comandi Rapidi.

Ad esempio, iniziando a digitare “nuova” nella casella di testo di Spotlight, possiamo vedere una serie di comandi rapidi tra i risultati della ricerca: possiamo attivare le azioni e i comandi con un singolo tap dalla pagina dei risultati della ricerca. I risultati variano a seconda di cosa è installato sul nostro iPhone.

Nel nostro esempio, con un rapido tap sul corrispondente risultato, possiamo creare una Nuova playlist con l’app Musica, una Nuova nota con l’app Note, una Nuova lavagna con l’app Freeform, e altro.

La combinazione tra Spotlight e le Azioni rapide o i Comandi rapidi offre tante possibilità di eseguire dei task in maniera rapida: ad esempio impostare un timer, attivare una delle full immersion impostate e tante altre.

Impostazioni a portata di tap

Pur con il lavoro che Apple porta avanti nel cercare di mantenere il più possibile intuitivo iOS, il numero di Impostazioni personalizzabili di un qualsiasi sistema operativo moderno è tale da mettere alla prova anche i più esperti o chi è dotato della memoria più infallibile. Anche qui può venirci in aiuto Spotlight. E, anche in questo caso, per trovare la giusta impostazione che ci interessa, ma non solo.

In questi esempi, cercando “Bluetooth”, non solo Spotlight ci mostra tutte le occorrenze trovate nell’app Impostazioni, ma ci fornisce anche una scorciatoia per attivare o disattivare il Bluetooth, all’interno della schermata dei risultati. Lo stesso avviene per “risparmio energetico”, l’opzione di gestione della Batteria delle Impostazioni di iOS.

Far di conto

Come avviene per Google e per altri motori di ricerca e browser, anche la casella di input di Spotlight nasconde una calcolatrice. Basta digitare l’operazione per vedere il risultato del calcolo nella schermata. Un tap sul risultato apre l’app Calcolatrice vera e propria, con il calcolo nella sua schermata.

Di fianco al risultato è disponibile un pulsante Copia che ci consente di copiare il risultato per incollarlo in una app o in un documento. E non siamo limitati ai soli calcoli aritmetici di base: possiamo calcolare anche formule matematiche più complesse.

Conversioni e valute

Analogamente ai calcoli, con Spotlight di iPhone possiamo anche fare conversioni tra unità di misura di lunghezza, massa e altre. Inoltre, possiamo anche verificare i cambi tra le valute.

Ad esempio, iniziando a scrivere nel campo di ricerca “100 miglia”, Spotlight già ci propone come miglior risultato la conversione in chilometri. Potremmo invece voler sapere quanti chilometri sono “100 miglia nautiche”: anche in questo caso nessun problema. Oppure “100 libbre in chilogrammi”, “1 terabyte in gigabyte”, “10 gradi Celsius in Fahrenheit” e così via.

Parimenti, possiamo chiedere quanto vale un dollaro statunitense in euro: Spotlight ci mostra la fonte da cui ha preso il valore per il cambio (nel nostro esempio, Yahoo! Finance) e anche in questo caso mette a nostra disposizione un pulsante Copia.

Che tempo fa a…

In iOS naturalmente c’è un’app dedicata alle condizioni e alle previsioni meteorologiche: Meteo. Tuttavia, anche con Spotlight possiamo ottenere informazioni sulle condizioni meteo in una determinata località.

Basta scrivere, ad esempio: “Meteo Roma”, per visualizzare le informazioni sul meteo nel luogo specificato. Le informazioni provengono dalle fonti di dati utilizzate da Apple per il meteo. Con un tap sul riquadro del risultato possiamo aprire, nell’app Meteo, la scheda della località selezionata, completa delle previsioni e delle altre informazioni, e con la possibilità di aggiungere la località alla nostra lista di posizioni, se non è già presente.

Chiamate, videochiamate e messaggi

Abbiamo detto che Spotlight può ricercare non solo le app per nome, ma anche all’interno dei contenuti delle app, come ad esempio di Contatti. Quindi, cercando il nome di una persona che è presente tra i nostri Contatti, toccando l’anteprima del risultato possiamo visualizzare la scheda completa, con la possibilità di aprirla nell’app Contatti.

In realtà, se lo desideriamo, possiamo anche utilizzare i tasti che appaiono nella riga del contatto, nella lista dei risultati, per telefonare a uno dei numeri di telefono disponibili per quel contatto, oppure avviare una videochiamata, oppure inviare un messaggio o aprire la chat su un’app di messaggistica, direttamente dalla schermata di Spotlight.

Creare un nuovo evento

Oltre che per la ricerca (anche) negli eventi memorizzati nel Calendario di iPhone, possiamo utilizzare Spotlight per creare un nuovo evento. Come? Basta digitare la data dell’evento nel campo di ricerca Spotlight: iOS mostrerà come primo risultato il riquadro per creare un Nuovo evento per la data specificata.

Tocchiamo quindi su Aggiungi e si aprirà la scheda Nuovo evento in cui potremo personalizzare le informazioni (titolo, data e ora di inizio e fine, ripetizione e così via). Alla fine, toccando su Aggiungi il nuovo evento verrà aggiunto al calendario. E, a sua volta, sarà esso stesso ricercabile da Spotlight.

Per il tempo libero

Spotlight può ricercare contenuti su iPhone e sul web: chiaramente sfrutta anche l’integrazione con le piattaforme di contenuti digitali di Apple. Consente ad esempio di cercare un brano musicale e, se presente nei risultati di ricerca, indirizza all’app Musica per la riproduzione.

Oppure, può evidenziare nei risultati di ricerca film e serie TV disponibili su Apple TV+ o acquistabili su Apple TV.

Personalizzare Spotlight

Come tante altre funzionalità di iPhone, anche Spotlight può essere personalizzato dall’utente. Abbiamo visto come Spotlight possa ricercare e visualizzare diversi tipi di contenuti, ma l’utente può decidere quali contenuti – e di quali app – possono essere indicizzati (e quindi inclusi nella ricerca).

Accedendo a Impostazioni > Siri e ricerca, possiamo modificare alcune configurazioni della ricerca e della visualizzazione dei risultati.

In basso nella stessa schermata è poi presente una lista di app. Per ciascuna di queste app, selezionandola, possiamo scegliere (oltre ad altre impostazioni) se l’app stessa, e i suoi contenuti, debbano essere mostrati nella ricerca.