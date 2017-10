Zebra rilascia Savanna, piattaforma per applicazioni data driven

Zebra Technologies ha annunciato Savanna, una piattaforma di sviluppo per accelerare l’Asset Intelligence e la digital transformation delle operazioni aziendali.

Con l’adozione di dispositivi mobili e dell’Internet of Things (IoT), i confini tra le diverse operazioni di business stanno diventando sempre meno marcati.

La crescita della connettività sta generando un grande numero di dati relativi a prodotti e processi, che possono essere sfruttati per trasformare i flussi di lavoro e migliorare le performance e risultati aziendali.

Savanna fornisce a Zebra, ai suoi partner e ai clienti, una piattaforma per sviluppare applicazioni capaci di sfruttare questi dati in tempo reale, per abilitare in questo modo informazioni e azioni che portino a nuovi livelli di servizi, produttività e profittabilità.

Cosa fa Savanna

Savanna include connettività agli IoT end-point, la gestione della configurazione, la trasmissione e la raccolta dei dati, e le componenti di analytics e machine learning.

Offrendo connettività ai dispositivi migliorata e sicura, Savanna permette alle aziende di raccogliere informazioni a vantaggio delle loro operazioni – facendo sì che i dati siano a disposizione delle persone giuste al momento giusto, disponendo così di strumenti e informazioni utili per poter prendere le decisioni migliori.

Progettata specificatamente per applicazioni business, Savanna è la piattaforma aperta e centralizzata su cui si appoggiano tanto soluzioni data-driven di Zebra quanto applicazioni e soluzioni create dai partner Zebra.

I partner di Savanna

Zebra ha anche lanciato un programma per gli early adopter di Savanna, scegliendo 5 partner per facilitare lo sviluppo di applicazioni verticali che sfruttano i dati e le informazioni associati a Savanna. Le API di Savanna e gli strumenti per gli sviluppatori permettono a un ecosistema di partner di creare, in modo veloce, facile e efficiente, applicazioni sicure, in grado di integrarsi in altre piattaforme e a sistemi di enterprise resource planning (ERP) tradizionale.

I partner scelti, a livello mondiale, sono: Baidu Cloud, The Descartes Systems Group, Inc., Problem Solutions, LLC, Reflexis Systems, Inc. e StayLinked Corporation.

Oggi, Savanna è il motore per l’analisi e la visualizzazione dei dati di alcune soluzioni Zebra per l’Enterprise Asset Intelligence, che aiutano i retailer, gli operatori logistici, i produttori, gli ospedali e le squadre sportive a diventare imprese intelligenti, tra i quali:

Asset Visibility Service (AVS)/Operational Visibility Service (OVS): che fornisce ai clienti e ai partners visibilità sullo stato, l’utilizzo e le performance dei loro device Zebra, ottimizzando, così, le operazioni di business;

SmartLens for Retail: trasforma un intero negozio in uno “smart store” che automaticamente percepisce e registra la posizione e il movimento di ogni cosa all’interno dello store, permettendo ai dati di diventare informazioni utilizzabili concretamente;

SmartPack Trailer: abilita i più avanzati sistemi di trasporto e logistica del mondo, offrendo visibilità in tempo reale nei processi di caricamento per incrementare l’efficienza e garantire così il supporto di volumi di consegna più