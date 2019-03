Videosorveglianza e IoT: Innovaway acquisisce BitSolution

Con l'acquisizione del 70% di BitSolution, azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni IoT, Innovaway lancia il totem Mobile Control, un sistema di sicurezza che si estende alla prevenzione incendi e al monitoraggio della qualità dell’aria e delle acque reflue.

Mobile Control è la soluzione attuale in materia di videosorveglianza: un Totem stradale blindato, autoprotetto, autoalimentato da un pannello solare e installabile in pochi minuti non richiedendo l’allaccio alla linea elettrica e alla rete di trasmissione dati.

Mobile Control è un sistema di videocontrollo autonomo e mobile, che utilizza una piattaforma cloud.

Oltre al video controllo intelligente, attraverso una gamma di sensori IoT, permette di aumentare il raggio di azione per la prevenzione di incendi e per il controllo della qualità dell’aria e delle acque reflue.

Da Mobile Control può essere attivato l’intervento della centrale operativa attiva h24 per la gestione degli allarmi e per la richiesta di informazioni in 25 lingue.

Con l’aumento delle informazioni raccolte dai dispositivi IoT crescono di pari passo le potenzialità di questi sistemi intelligenti, con conseguenti problematiche in tema di sicurezza e privacy.

Il sistema è aperto verso l’implementazione di altre funzionalità, ad esempio l’integrazione di un innovativo display e-Paper per informazioni e pubblicità, connesso ad internet e a basso consumo energetico.

Si stima che entro il 2020 ci saranno fino a 21 miliardi di dispositivi connessi a Internet, pertanto, dichiara il ceo del Gruppo Innovaway Antonio Giacomini, con "l’acquisizione di BitSolution e la proposta Mobile Control, Innovaway consolida il suo impegno sul fronte IoT, tecnologia in diffusione sia a livello domestico che aziendale, da tempo al centro dell’attenzione del nostro Comitato Scientifico, osservatorio d’eccellenza costituito dal Gruppo".