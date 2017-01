Una soluzione alla moda in Francia e in Italia

VcsTimeless è il partner tecnologico di Carnet de Vol, catena francese di negozi di abbigliamento casual recentemente acquisita dall’italiano Gruppo Industrie Moda (Grim), composto da otto società in tutto il mondo che si occupano di prod …

VcsTimeless è il partner tecnologico di Carnet de Vol, catena francese

di negozi di abbigliamento casual recentemente acquisita dall'italiano

Gruppo Industrie Moda (Grim), composto da otto società in tutto il mondo

che si occupano di produzione e distribuzione di abbigliamento. La collaborazione

tra Carnet de Vol e Vcs-Timeless era nata in Francia con l'acquisto, nel

1999, del primo sistema retail di Timeless (poi evoluto nella suite Colombus).



Quando, nel 2001, Carnet de Vol ha deciso di aprire il primo punto vendita in

Italia, la scelta di VcsTimeless è stata riconfermata.

La suite Colombus attualmente gestisce le attività di vendita di tutti

i negozi e lo scambio di dati con le sedi centrali: è quindi utilizzata

in tutti i negozi Carnet de Vol (54 in Francia e cinque in Italia, dove è

previsto un forte incremento) e nelle due sedi centrali in Francia e in Italia,

con un totale di quasi 100 utenti.

Per integrare Colombus con il resto del sistema informativo è stata realizzata

un'interfaccia con l'As/400 Ibm che mantiene la contabilità

nella sede francese di Nizza e con il sistema As/400 di Fossano che ospita il

sistema Erp di produzione del gruppo Grim.

Nell'attuale organizzazione, la sede italiana e quella francese sono collegate

con una Vpn Frame Relay a 256 Kbps. I negozi sono collegati al centro con linee

Isdn dial up. In particolare, in Italia è utilizzata la rete Albavia

di Albacom, che consente ai negozi di chiamare i Pop locali e raggiungere, tramite

un concentratore installato a Fossano, i server di Nizza che ospitano i moduli

della suite applicativa Colombus VcsTimeless, che controlla tutti gli aspetti

operativi della catena di negozi. I negozi si collegano due volte al giorno

con la sede centrale per lo scambio dei dati relativi alla gestione del punto

vendita e per il normale traffico Office (e-mail e documenti in formato elettronico).