Togliere la scritta “Bozza” dai PDF generati dai siti dell’Agenzia delle Entrate

La dicitura “BOZZA” sullo sfondo delle pagine di un documento appare perché il modello non è stato compilato in modo completo. Tuttavia, può essere eliminata facilmente. Ecco come fare.

Quando si lavora con i programmi dell’Agenzia delle Entrate, per stampare il

modello che si sta compilando occorre eseguire la sequenza File, Stampa.

Il risultato è l’apertura di una finestra che contiene le pagine

del modello in PDF, il formato standard creato da Adobe. L’utente può

inviare il documento alla stampante, salvarlo in un file sul disco per averlo

disponibile in qualsiasi momento. Più semplicemente, può anche

chiudere la finestra del PDF dopo averlo visualizzato, perché la stampa

può essere generata senza limitazioni tutte le volte in cui lo si desidera.

Visualizzando il modello, però, può capitare di leggere la scritta

“BOZZA” sullo sfondo delle pagine del documento, disposta

in modo trasversale. Il motivo per cui appare è che il modello non è

stato compilato in modo completo.

Dicendo compilazione “completa”, non si intende il fatto che la

dichiarazione deve essere redatta in modo “definitivo”, senza avere

più la possibilità di modificarla. Significa, invece, che devono

essere stati compilati senza segnalazione di errore almeno:

• il frontespizio che contiene i dati anagrafici

• uno o più dei quadri che fanno parte del modello

• alla fine l’ultimo quadro, quello di riepilogo.

Dopo aver completato il frontespizio, si può passare alla compilazione

dei singoli quadri. Quelli compilati correttamente e in modo completo mostrano

un segno di spunta (v) nella piccola casella visualizzata alla loro sinistra.

Quando qualche quadro è vuoto di dati o non è compilato in modo

corretto, invece, non si riesce a completare il modello chiudendo il quadro

di riepilogo. Per fare scomparire la scritta “Bozza”, quindi,

occorre agire su questi quadri. In alternativa li si può:

• riempire di dati e completare con Conferma o Fine,

senza segnalazione di errore

• disattivare, facendo clic con il tasto destro sull’icona a sinistra

del quadro e poi su Elimina

Al termine, per indicare che è stato completato il lavoro sull’intero

modello è necessario aprire e confermare il quadro finale di riepilogo.

Di solito, è l’ultimo che viene visualizzato in basso nella colonna

di sinistra con l’elenco dei quadri di ogni dichiarazione (RX

per le dichiarazioni Unico, Riepilogo per 770 e IRAP).

Se non appaiono messaggi di errore quando si fa clic su Conferma,

l’utente viene avvisato che è stato generato il file da autenticare

con Entratel o con File Internet.

Solo dopo aver visualizzato questo messaggio, il PDF generato dal programma

non contiene più la scritta “Bozza” quando si esegue File,

Stampa.

Anche dopo aver completato la compilazione del modello, però, l’utente

può sempre aprire e modificarne il contenuto, quante volte desidera.

La scritta “BOZZA” sullo sfondo delle

pagine indica che la compilazione del modello non è stata completata