Da Kensington, specialista negli accessori desktop e mobile, arriva la nuova docking station SD7000 Dual 4K per Surface Pro. Una docking station che offre al convertibile 2-in-1 tutta la connettività che serve a una tipica postazione desktop. E che integra in un’esperienza di lavoro da postazione fissa il dispositivo portatile di Microsoft, in maniera trasparente.

Oltre alla connettività che può servire agli utenti, il dock offre un design che ben si adatta a una scrivania moderna. Con, in più, la possibilità di utilizzare un modulo “Lock” opzionale come soluzione preventiva antifurto.

A tutta connettività, con la docking station

Il nome della docking station, SD7000 Dual 4K, punta immediatamente i riflettori su una delle peculiarità di questo accessorio. Esso consente infatti agli utenti del Surface Pro di Microsoft di gestire due monitor 4K esterni.

Non si fermano naturalmente qui, le opzioni di connettività. La docking station consente di connettersi a una rete cablata tramite la presa LAN. E, inoltre, permette di collegare e sincronizzare i propri accessori USB preferiti.

La nuova docking station di Kensington si basa sulla tecnologia proprietaria Surface Connect di Microsoft. In tal modo il dock garantisce sia la sincronizzazione che la ricarica.

L’SD7000 consente di regolare la posizione del Surface Pro in modo che risulti più comodo per l’operatore. Il dispositivo può essere posizionato in alto, a mo’ di display, o con un’angolazione da tavolo da disegno.

È inoltre fornito di una connessione magnetica per mantenere posizionata e pronta all’uso la Surface Pen. E, allo stesso tempo, mantenere in tal modo sgombra e ordinata la scrivania. Il dock è infatti progettato anche per ridurre gli ingombri sulla postazione di lavoro.