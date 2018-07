Sarà disponibile in Italia a partire da settembre 2018 il nuovo smartphone XZ2 Premium di Sony Mobile. Si tratta di un modello dotato di un comparto fotografico premium e capace di registrate video in 4K HDR.

Si amplia anche l’offerta di smartphone di gamma media dedicati all’intrattenimento di Sony Mobile, con il nuovo Xperia XA2 Plus. Quest’ultimo è dotato del sistema High-Resolution Audio di Sony e della tecnologia esclusiva di upscaling audio DSEE HX.

Foto e video da brividi, con Xperia XZ2 Premium

Lo smartphone Xperia XZ2 Premium offre una sensibilità ISO di 12800 per i filmati e 51200 per le foto. Si tratta del valore più elevato nella sensibilità ISO per la registrazione di video su smartphone, sottolinea Sony Mobile. È ragguardevole anche il valore di sensibilità ISO 51200 per le foto, caratteristiche che impreziosiscono il comparto fotografico dello smartphone. Queste prestazioni sono state raggiunte grazie al nuovo doppio sensore Motion Eye Dual e al processore di segnale AUBE.

Anche la registrazione video è di alto livello, con la possibilità di riprendere filmati 4K HDR. Il display consente anch’esso un’esperienza di visione di livello premium. Si tratta infatti di un display da 5,8 pollici con risoluzione 4K HDR.

Lo smartphone è quindi in grado sia di riprendere che di riprodurre video 4K HDR. Xperia XZ2 Premium utilizza inoltre la tecnologia per smartphone X-Reality mutuata dai televisori BRAVIA di Sony. Il comparto audio è potenziato da speaker dotati di S-Force Front Surround. Integra inoltre le tecnologie Hi-res Audio, DSHEE HX e LDAC.

L’elaborazione dei dati si basa sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845. Xperia XZ2 Premium integra 6 GB di RAM e, come software di sistema, Android 8.0 Oreo.

Sony Mobile Xperia XA2 Plus

Con Xperia XA2 Plus Sony Mobile integra per la prima volta in uno smartphone midrange le più avanzate tecnologie audio. Questo modello è infatti dotato del sistema High-Resolution Audio e della tecnologia DSEE di Sony. La seconda è una tecnologia di upscaling che avvicina i formati audio compressi alle prestazioni dell'alta risoluzione. In più, c’è anche il supporto per l’audio ad alta risoluzione vero e proprio.

Il modello Xperia XA2 Plus è dotato di un display Full HD+ da 6 pollici con rapporto 18:9. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 630 e il sistema operativo è Android 8.0 Oreo.

Maggiori informazioni sui nuovi smartphone di Sony Mobile sono disponibili sul sito del produttore.