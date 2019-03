In cosa consiste oggi fare trasformazione digitale per una Pmi?

Prima di trovare la risposta partiamo da un assunto: perchè un'azienda, in questo caso una Pmi, cresca, sia redditizia e resti competitiva deve avere una rete solida.

Servono soluzioni che offrano alle Pmi l'infrastruttura IT affidabile, scalabile ed estremamente sicura.

I team IT devono far funzionare l'infrastruttura e allo stesso tempo risolvere le richieste urgenti e implementare nuove tecnologie, spesso con personale limitato.

Per raggiungere gli obiettivi del business e dell'IT si tratta di far funzionare velocemente la rete e i servizi garantendo la flessibilità, la scalabilità e la semplicità necessarie per supportare le iniziative del business e l'innovazione.

La tecnologia, del resto, sta cambiando le aspettative dei clienti: oggi vogliono servizi più rapidi, l'accesso immediato alle informazioni e una customer experience migliore. Servono dunque soluzioni con cui offrire esperienze innovative e coinvolgenti a clienti e cittadini.

Ma l’accesso alla rete è fondamentale soprattutto per la produttività. Soluzioni mobili, virtuali e cloud offrono l'accesso alla rete, i desktop virtuali, la collaboration e le comunicazioni sempre, ovunque e con qualsiasi dispositivo, in un ambiente di rete sicuro e facile da gestire.

E quando l'infrastruttura non è in grado di evolversi, il business giocoforza ne risente.

L'utilizzo di reti, data center, mezzi di comunicazione o applicazioni obsolete influisce negativamente sull'efficienza e genera maggiori rischi per la sicurezza.

Servono quindi soluzioni capaci di rendere l’infrastruttura più efficiente da gestire anche in termini di costi senza gravare ulteriormente sul personale IT.

Ma anche proteggere i dati dell’azienda è di importanza vitale per il business, i clienti, i partner e i dipendenti. E con la trasformazione digitale le misure di sicurezza tradizionali non sono sufficienti a bloccare le sofisticate minacce moderne.

Bisogna proteggere l’azienda dal malware avanzato e la rete dagli attacchi mirati, non prima di aver condotto una valutazione dell'infrastruttura di sicurezza e individuare le soluzioni più adatte per ogni azienda.

Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, oggi la trasformazione digitale delle Pmi la si può definire come la capacità di connettersi avendo la garanzia di proteggersi e di poter far incontrare le persone, ossia ottenere la sicurezza ovunque per proteggere la rete e i relativi dati, sfruttare la mobilità e avere un team di lavoro agile.