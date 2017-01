Software per studi legali: TeamSystem Legal si allea con 4cLegal

È in procinto di concretizzarsi in sinergie commerciali e di comunicazione, mentre è già allo studio l’integrazione dei servizi offerti e dei rispettivi software la partnership annunciata da TeamSystem Legal, società di Gruppo TeamSystem specializzata nello sviluppo di software per avvocati e studi legali, e 4cLegal, società italiana specializzata nell’organizzazione di beauty contest legali e fiscali.

Obiettivo delle due aziende, che operano con successo nello stesso segmento di mercato: mettere a fattor comune le rispettive competenze e conoscenze e posizionarsi in modo sempre più distintivo nel segmento del software per aziende e studi legali.

A quest’ultimi TeamSystem Legal propone soluzioni innovative per incentivare la trasformazione digitale dei professionisti legali attraverso soluzioni software in cloud e mobile per la gestione del processo civile telematico, della fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva.

A sua volta, 4cLegal è specializzata in procedure comparative finalizzate all’assegnazione di incarichi professionali. Grazie a quest’ultime, aziende pubbliche e private sono in grado di scegliere in modo documentato a quali professionisti rivolgersi, con la certezza di acquistare a condizioni di mercato e di rispettare le best practice di compliance in tema di trasparenza e tracciamento dei processi, mentre per gli studi professionali si apre la possibilità di entrare in contatto e sviluppare business con nuove primarie aziende del mercato.

Tra i primi esempi della collaborazione annunciata è già possibile citare “Digitalizzazione e legalità. Best practice nell’affidamento di incarichi di assistenza legale da parte di società pubbliche”, che si svolgerà il prossimo 22 settembre, a Roma, presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Organizzato da 4cLegal, in collaborazione con AITRA, l’evento incentrato sulla digitalizzazione quale strumento di legalità al servizio del Paese, sarà co-sponsorizzato da TeamSystem Legal.