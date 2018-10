Il mercato della robotica spaziale è stimato avere un valore di 2,88 miliardi di dollari nel 2018. Si prevede che esso raggiungerà 4,36 miliardi di dollari entro il 2023. Con un CAGR dell'8,64% dal 2018 al 2023.

A suggerire tali previsioni è il recente report Space Robotics Market realizzato e pubblicato da MarketsandMarkets.

Ad alimentare la crescita del mercato della robotica spaziale sono diversi elementi. L'aumento degli investimenti nelle missioni di esplorazione spaziale, la richiesta di servizi satellitari, la produzione e l'assemblaggio in orbita, la rimozione dei detriti e i progressi tecnologici.

In riferimento alle soluzioni, la stima è che il segmento dell’assistenza satellitare guiderà il mercato della robotica spaziale nel 2018. Riguardo alle applicazioni, il sotto-segmento della manutenzione e ispezione nello spazio del segmento near-space dovrebbe crescere al massimo CAGR durante il periodo di previsione. Ciò può essere attribuito alle diverse missioni di esplorazione spaziale pianificate per il prossimo futuro.

In crescita il mercato della robotica spaziale

Il segmento commerciale dovrebbe crescere a un CAGR più elevato rispetto a quello governativo, durante il periodo in esame. Ciò dipenderebbe dal focus di varie realtà spaziali commerciali sulla robotica spaziale. Per operazioni satellitari, attività di esplorazione spaziale, produzione in orbita e operazioni di assemblaggio nel sistema solare e oltre il pianeta Terra.

Il mercato della robotica spaziale nel Nord America è destinato a crescere al più alto CAGR durante il periodo di previsione. Questa crescita elevata può essere attribuita agli investimenti crescenti nelle missioni di esplorazione spaziale e alle attività degli Stati Uniti e del Canada.

Nonché alla richiesta di manutenzioni satellitari, alla produzione e all'assemblaggio in orbita, alla rimozione dei detriti e ai progressi tecnologici nei sistemi autonomi.

Inoltre, la crescita può essere attribuita alla crescente domanda di robotica spaziale da parte di enti commerciali, governativi, organizzazioni, agenzie spaziali, organizzazioni di difesa e operatori satellitari, nonché società NewSpace.

La maggior parte delle principali società che forniscono soluzioni di robotica spaziale sono statunitensi. Tra loro: Altius Space Machines, Maxar Technologies, Motiv Space Systems, Honeybee Robotics, Astrobotic Technology, Made in Space, e altre. Tra le società citate c’è anche l’israeliana Effective Space Solutions.

I player principali del mercato offrono varie soluzioni di robotica spaziale. Così come di robotica e sottosistemi, sensori e sistemi autonomi, software e servizi robotici. Maggiori informazioni sul report e possibilità di accedere allo studio, o richiedere un sample, sono disponibili a questo indirizzo.