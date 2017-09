Quando Gmail considera la posta come spam, Google spiega il perché

Una nuova funzione di Gmail consentirà di conoscere le motivazioni per cui un messaggio di posta è automaticamente bollato come spam e quindi dirottato tra la posta indesiderata.

Perché quell'e-mail è andata a finire nella

cartella della posta indesiderata? Google, per tramite del suo ingegnere

software Ela Czajka, ha spiegato di aver già implementato (e appena varato) una

nuova funzionalità del servizio Gmail che consentirà di stabilire le

motivazioni per cui un messaggio di posta sia stato automaticamente bollato

come spam.

Ogniqualvolta si accederà, dal browser web, alla

cartella "Spam" di Google Gmail, una nota esplicativa chiarirà

le motivazioni della classificazione di un messaggio come posta indesiderata.

Google spiegherà se la valutazione è avvenuta sulla base di una precedente

indicazione dell'utente o se siano stati i filtri utilizzati da Gmail a

prendere la decisione in modo automatico. Non solo. Gmail visualizzerà un messaggio

d'allerta, di colore rosso, qualora nell'e-mail indesiderata fossero presenti

collegamenti facenti riferimento a risorse sospetti o ad oggetti malware.

Czajka ha fatto riferimento anche al "vademecum" sullo spam di Google che

è stato aggiornato proprio in queste ore e che chiarisce il comportamento

tenuto da Gmail nella gestione dei messaggi di posta i cui tratti sembrano

essere sospetti.

Il nostro consiglio è comunque quello di tenere

periodicamente d'occhio la cartella dello spam di Gmail indicando come

"non-spam" tutti i messaggi di posta che non si ritengono posta

indesiderata e sui quali potrebbe essersi registrato un "eccesso di zelo"

da parte dei filtri di Google.