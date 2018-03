Protezione Atp Windows Defender anche per Windows 7

Microsoft intende estendere il supporto del servizio Atp Windows Defender ai dispositivi che utilizzano sistemi operativi più vecchi, incluso Windows 7. La decisione è una svolta per Microsoft, che aveva limitato il servizio alle macchine Windows 10.

In un post su un blog aziendale, un direttore di Microsoft ha citato le configurazioni eterogenee dei clienti per spiegare il cambiamento.

"Sappiamo che, mentre sono in fase di transizione, alcuni clienti possono avere un mix di dispositivi Windows 10 e Windows 7 nei loro ambienti", ha scritto Rob Lefferts del team aziendale e di sicurezza del gruppo Windows. "Vogliamo aiutare i nostri clienti a raggiungere la migliore sicurezza possibile sul loro cammino verso Windows 10 prima della fine del supporto per Windows 7 nel gennaio 2020".

Windows Defender Atp

Windows Defender Advanced Threat Protection (Atp) è un servizio che rileva gli attacchi in corso sulle reti aziendali, quindi esegue le indagini per indagare sull'attacco o la violazione e fornisce raccomandazioni di risposta.

Il software in Windows 10 rileva gli attacchi, mentre una console di gestione centrale consente agli amministratori It di monitorare lo stato dei dispositivi coperti e reagire se necessario. L'offerta di Microsoft è in concorrenza con servizi simili offerti da fornitori di sicurezza come Check Point, FireEye e Fortinet.

Ha debuttato nel marzo 2016 in un gruppo di aziende clienti solo su invito, poi è stato pubblicato nell'agosto dello stesso anno, quando è stato lanciato Windows 10 versione 1607.

In estate, ha detto Lefferts, Atp Endpoint detection & response (Edr) sarà aggiunto a Windows 7 e Windows 8.1 in modo che i pc che eseguono i vecchi sistemi operativi possano essere monitorati dal servizio - dando all'azienda It la stessa visibilità in quelle macchine che ha avuto nei sistemi Windows 10. Un' anteprima pubblica sarà disponibile in primavera.

Microsoft non vende Atp separatamente, ma solo come componente all'interno delle licenze Windows 10 più costose, come quelle fornite dalle licenze Windows 10 Enterprise E5 o Microsoft 365 E5 basate su abbonamento.

In pratica Microsoft ha usato Atp per vendere Windows 10 (l'azienda ha sostenuto più volte che il sistema operativo è molto più sicuro dei suoi predecessori) e in particolare per spingere quei clienti a fare l’upgrade per gli abbonamenti di licenza più costosi.

Ma dopo la scoperta di Meltdown e Spectre in gennaio, che impattano su tutti i sistemi operativi senza possibilità di rattoppo, qualcuno a Redmond ha pensato che per esempio nel settore sanitario ci fosse bisogno di un intervento. Anche perché Windows 7 è abbastanza grande.

Insieme, Windows 7 e 8,1 rappresentavano il 56% di tutte le copie di Windows in funzione il mese scorso, secondo Net Applications. Nel frattempo, Windows 10, pur continuando a salire, ha raccolto il 39%.

Ironia della sorte, Microsoft metterà in atto l'integrazione di Windows 7 - supponendo che lo faccia a metà estate - quando il sistema operativo avrà ancora solo 18 mesi circa di supporto.