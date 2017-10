Polar OH1, lettura ottica per il nuovo sensore di frequenza cardiaca

Polar OH1 è un nuovo sensore di frequenza cardiaca a lettura ottica da braccio. Il dispositivo si basa su un sistema di lettura ottica a 6 LED, per ottenere rilevazioni più precise. Inoltre è dotato di una memoria interna da 4 MB che consente di archiviare fino a 200 ore di dati.

Dati che sono poi sincronizzabili via Bluetooth con l’app gratuita Polar Flow e con il servizio web. L’app Polar Flow raccoglie tutti i dati di allenamento e sonno per consentire all’utente di monitorare le attività e analizzare i progressi. Polar OH1 supporta la trasmissione della frequenza cardiaca ai prodotti Polar e di altre marche compatibili, così come alle attrezzature da palestra e alle app di fitness e di allenamento compatibili. Ad esempio è possibile utilizzare Polar OH1 con l'app di allenamento gratuita Polar Beat, per visualizzare in tempo reale le informazioni sulla frequenza cardiaca sul display dello smartphone.

Dal punto di vista ergonomico, l’elastico del sensore Polar OH1 è realizzato in tessuto morbido, è sottile ed è progettato per aderire bene al braccio e risultare comodo e stabile. Inoltre è lavabile in lavatrice. La batteria del sensore ha un’autonomia dichiarata dal produttore di 12 ore. Può poi essere ricaricata mediante l’adattatore USB incluso nella confezione. Polar OH1 è impermeabile fino a 30 metri.

Polar OH1 costa 79,90 euro ed è disponibile in Italia con iPerGO, divisione di SofTeam dedita alla distribuzione di accessori tecnologici per lo sport e non solo.