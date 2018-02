Nuove workstation portatili e notebook aziendali da HP

HP ha presentato una gamma di nuovi dispositivi, display e accessori per la workforce moderna, tra cui spiccano i notebook HP EliteBook serie 800 e le workstation portatili HP ZBook 14u/15u.

L'EliteBook 800 è un notebook business con un display ultra-luminoso che si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni di luce, funzione disponibile anche sullo ZBook 14u/15u.

Sia la serie EliteBook 800 che lo ZBook 14u/15u hanno superato il test MIL-STDD-810G e sono più facili da utilizzare rispetto alle generazioni precedenti. Lo ZBook 14u/15u, che ha una durata estesa e un form factor sottile e leggero di 14 e 15 pollici, ha superato due ulteriori test MIL-STD per la manipolazione e gli urti di pericolo in condizioni imprevedibili in ambienti tecnici. I dispositivi di questa linea sono certificati ENERGY STAR e registrati EPEAT Gold.

I notebook della serie EliteBook 800 sono dotati di un microfono che elimina i suoni indesiderati quando si è in modalità singola o migliora il rilevamento vocale a 360 gradi quando si è in modalità conferenza. Anche lo ZBook 14u/15u è dotato anche di questa innovativa funzionalità per la collaborazione.

Tutti questi dispositivi sono dotati di HP Premium Collaboration Keyboard, che dispone di tasti integrati per gestire facilmente le chiamate e includono HP PhoneWise, l' unica soluzione Windows al mondo per il testo e le chiamate dal PC attraverso iOS e dispositivi Android

La serie HP EliteBook 800 è dotata di processori Intel Core di 8a generazione vPro, con una durata della batteria fino a 14 ore per un' autonomia di soli 30 minuti, e HP Fast Charge per caricare il 50% della batteria in soli 30 minuti.

Le workstation mobili HP ZBook 14u/15u sono dotate della HP Sure View per una maggiore privacy degli utenti e dei dati per i professionisti tecnici mobili e sono le prime workstation mobili al mondo con schermo privacy integrato.

Entrambe le workstation mobili sono dotate di processori Intel Core di 8a generazione, Quad Core Processor con tecnologia vPro e grafica AMD Radeon Pro per prestazioni veloci e affidabili e carichi di lavoro 24 ore su 24, con più di 24 certificazioni ISV per CAD, progettazione e altre applicazioni professionali.

Insieme a HP Sure View, HP Sure Click, Windows Hello, telecamera per la privacy opzionale e HP Multi-Factor Authenticate, le serie EliteBook 800 e ZBook 14u/15u includono anche HP Endpoint Security Controller. Questo controller hardware incorporato fa parte della soluzione di sicurezza integrata HP, che monitora, protegge e recupera il BIOS, il sistema operativo e le applicazioni critiche in caso di attacco.

L'HP EliteBook 830 G5 dovrebbe essere disponibile in EMEA a febbraio per un prezzo iniziale di 849 euro. L'EliteBook 840 G5 a 849 euro. L'EliteBook 850 G5 e 869 euro. L'HP ZBook 14u G5 a un prezzo iniziale di 909 euro. L'HP ZBook 15u G5 a 929 euro.