Il sistema Nikon Z è una novità di grande rilievo per il produttore giapponese e, potenzialmente, per il settore fotografico. Non si tratta di una novità inattesa. Era stata la stessa azienda ad annunciare l’imminente arrivo di una fotocamera mirrorless full frame.

E ora le novità sono state presentate ufficialmente da Nikon. Il nuovo sistema Nikon Z include due fotocamere mirrorless a pieno formato, la Z 7 e la Z 6. Nel sistema Z-Mount, con le fotocamere arriva anche un nuovo innesto a baionetta dall'ampio diametro. Con la lettera Z Nikon apre dunque un nuovo capitolo nella sua storia. Un nuovo capitolo all’insegna del rilancio nel settore delle mirrorless e di sfida per il primato nelle full frame.

Le fotocamere Nikon Z 7 e Z 6

Le nuove fotocamere mirrorless sono caratterizzate da un nuovo sensore CMOS in formato FX Nikon a pieno formato retroilluminato. Sono dotate di AF a rilevazione di fase sul piano focale integrato. L’elaborazione dell'immagine si basa sul processore di ultima generazione EXPEED 6.

La Nikon Z 7 ha un numero di megapixel effettivi pari a 45,7. Supporta inoltre l'intervallo ISO 64-25.600, ed è anche possibile raggiungere l'equivalente di ISO 32 e ISO 102.400. La Nikon Z 6 vanta invece un numero di megapixel effettivo di 24,5. Supporta inoltre un intervallo ISO 100-51.200. Questo è riducibile fino all'equivalente di ISO 50 ed è espandibile fino all'equivalente di ISO 204.800.

Per quanto riguarda il sistema AF, la Z 7 ha 493 punti AF mentre la Z 6 ne ha 273. Entrambe le fotocamere consentono una copertura di circa il 90% dell'area di immagine sia in orizzontale sia in verticale. Il sistema AF ibrido usa un algoritmo ottimizzato per il sensore in formato FX. Questo serve a passare automaticamente dall'AF a rilevazione di fase sul piano focale all'AF con rilevazione del contrasto. L'uso degli obiettivi NIKKOR Z ottimizza la precisione dell'AF sia quando si fotografa che quando si eseguono riprese video.

Per quanto concerne il video, le Nikon Z 7 e Z 6 supportano la registrazione di filmati 4K UHD e Full-HD. Offrono inoltre funzionalità avanzate di ripresa video, quali l’N-Log da 10 bit.

Entrambe le fotocamere sono dotate della funzione di stabilizzazione d’immagine e riduzione vibrazioni (VR). Il processore di elaborazione delle immagini è l’EXPEED 6 di ultima generazione. Entrambe le fotocamere sono inoltre dotate di un mirino elettronico che adotta un pannello OLED a 3,690k punti.

Le nuove mirrorless ereditano il design ergonomico e la semplicità d’uso delle fotocamere Nikon. Il sistema operativo è anch’esso ereditato dalle fotocamere SLR digitali Nikon. Il supporto Wi-Fi integrato consente poi un comodo trasferimento di immagini e filmati verso computer e dispositivi.

Il sistema Z-Mount

Il sistema Z-Mount di fotocamere mirrorless è caratterizzate da un nuovo innesto dall’ampio diametro (diametro interno di 55 mm). Il nuovo innesto è compatibile con obiettivi e accessori NIKKOR ed è progettato per ottenere un alto livello nelle prestazioni ottiche.

L’ampio diametro dell’innesto amplifica le caratteristiche dei nuovi obiettivi, tra cui l’alta luminosità, così come le opportunità creative. Il sistema Z-Mount offrirà una varietà di ottiche ad alte prestazioni. Tra queste sarà compreso l’obiettivo più luminoso nella storia di Nikon, con un diaframma pari a f/0.95. Inoltre, il nuovo adattatore baionetta consentirà la compatibilità con gli obiettivi NIKKOR F-Mount, aumentando la scelta per i fotografi.

Progettati esclusivamente per il nuovo sistema Nikon Z, arrivano anche tre nuovi obiettivi dedicati alle fotocamere mirrorless full frame. Tra i nuovi obiettivi c’è lo zoom standard NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. Troviamo poi il grandangolo a lunghezza focale fissa NIKKOR Z 35mm f/1.8 S. E, infine, e l'obiettivo standard a lunghezza focale fissa NIKKOR Z 50mm f/1.8 S.

Nikon sta poi lavorando anche su nuovi obiettivi, allo scopo di espandere la linea di ottiche ad alte prestazioni NIKKOR Z.

Per ora non sono stati annunciati prezzi e disponibilità per il mercato italiano, che verranno comunicati in seguito.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Nital.