Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona la società di antivirus Avira presenta l’evoluzione della propria tecnologia per l’Internet of things, Avira SafeThings, dimostrando il nuovo router Avira SafeThings, preannunciato già da qualche tempo.

Il router WiFi Avira SafeThings è ideato per proteggere i dispositivi smart da attacchi informatici, virus e tentativi di intrusione. Il router è inoltre è progettato per garantire alte prestazioni ed è fornito con un abbonamento a vita per la protezione IoT.

Vulnerabilità e sicurezza della casa smart

I dispositivi intelligenti per la smart home si stanno diffondendo sempre di più nelle case degli utenti. Non sempre, però, si presta sufficiente attenzione al tema della sicurezza. Tema che, invece, dovrebbe essere affrontato in maniera ancora più attenta e consapevole. Proprio a causa del moltiplicarsi dei dispositivi smart e dei potenziali punti d’accesso alla propria rete.

Non a caso, a porre l’attenzione sull’argomento è una società, Avira, specializzata in cybersecurity e protezione della privacy. Dal punto di vista di un addetto ai lavori come Avira, device quali smart speaker, smart Tv e simili, rendono sì la casa smart. Ma, proprio per questo, come conseguenza la rendono anche vulnerabile.

L’azienda propone dunque la soluzione Avira SafeThings per la protezione dei dispositivi intelligenti della casa smart.

La soluzione Avira SafeThings

Avira SafeThings è pensato per proteggere smart TV, sistemi d’illuminazione e termostati connessi, console di gaming, stampanti Wi-Fi e altri dispositivi. Così come device mobile quali tracker di attività e posizione, smartphone, tablet e altro.

Il router è plug & play e difende la casa smart dai più comuni tentativi di attacco informatico e di violazione dei dati. Avira SafeThings scansiona il network in cerca di vulnerabilità e avvisa in tempo reale in caso di tentativi d’intrusione.

Mediante un’app mobile disponibile su Google Play e App Store, l’utente ha il quadro del proprio network domestico. Può quindi controllare e gestire i dispositivi connessi, monitorare le potenziali vulnerabilità e altro.

Una rete domestica moderna è molto esigente in termini di prestazioni. Basti pensare ad attività quali lo streaming video in alta risoluzione o il gaming online. Per questo, Avira ha ritenuto di dover calibrare il router in modo da garantire una performance all’altezza.

Il router Avira SafeThings è equipaggiato con un processore ARM Quad-core da 717MHz e con 1 GB di RAM DDR3. Supporta i protocolli 802.11a/b/g/n/ac e la doppia frequenza 2.4GHz e 5GHz. Si basa inoltre sulla collaudata tecnologia software Avira.

Maggiori informazioni su Avira SafeThings sono disponibili sul sito del produttore, a questo link.