MWC 2018, gli occhiali smart di GlassUp sono anche dispositivi di protezione

Accanto alle grandi multinazionali che approfitteranno del palcoscenico del Mobile World Congress 2018 di Barcellona per annunciare le ultime novità del mondo mobile, relative soprattutto al settore degli smartphone, avranno un loro spazio anche i produttori di wearable, come l'italiana GlassUp.

La realtà modenese sarà ospite presso lo stand di Italtel e mostrerà i propri smartglasses per la realtà aumentata, tutti made in Italy, i GlassUp F4.

Il dispositivo indossabile è pensato appositamente per un utilizzo su shopfloor industriali, e sarà presto certificato come dispositivo di protezione individuale e pronto per la produzione di massa.

Gli F4 sono in vendita dallo scorso febbraio e negli ultimi dodici mesi GlassIUp ne ha prodotti più di un centinaio, vendendoli ad alcune delle più grandi aziende manifatturiere italiane ed europee in contesti di progetto pilota.

I principali casi d’utilizzo li vedono impegnati in manutenzione in remoto, controllo qualità, riconoscimento immagini, gestione magazzino, formazione sul campo di nuovi addetti.

La partecipazione di GlassUp al grande evento catalano avverà grazie alla vittoria di un bando messo a disposizione dalla Commissione Europea come parte dei servizi di accelerazione aziendale dello SME Horizon 2020 e in partnership con Italtel.

GlassUp, infatti, dallo scorso anno, è entrata a far parte di Open Innovation, l'integratore italiano di Italtel ideato con l’intento di sviluppare un ecosistema di relazioni e sinergie tecnologiche volte a promuovere prodotti innovativi sul mercato, attinenti all’industria 4.0.