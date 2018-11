Il progetto Smart Ride nasce dalla collaborazione tra Samsung Electronics Italia ed Energica Motor Company. Esso punta a introdurre una profonda innovazione nell’esperienza di guida di una moto.

Energica cita un rapporto ANCMA secondo il quale in Italia il mercato delle moto è in crescita. Nel dettaglio, ha registrato un aumento del +4,3% delle immatricolazioni, nel primo semestre del 2018.

La crescita della mobilità su due ruote, soprattutto urbana, apre lo spazio per lo sviluppo di soluzioni innovative per i motociclisti. Ed è in questo scenario che si colloca la collaborazione tra Samsung ed Energica. Azienda, la seconda, nata “in seno” al Gruppo CRP e che produce moto elettriche nel cuore della Motor Valley italiana, a Modena.

La tecnologia viaggia in moto

Smart Ride è dunque il progetto gestito e sviluppato in Italia da Samsung ed Energica. Per questo progetto Energica ha sviluppato un prototipo di moto tecnologica, partendo dal modello elettrico Eva EsseEsse9.

Nel frutto di questo lavoro, Bolid-E, si fondono le tecnologie Samsung e l’expertise Energica nelle moto.

Smart Ride rende possibile l’interazione tra lo smartwatch Samsung Galaxy Watch e la moto Energica. Ciò avviene tramite una connessione NFC e Bluetooth e un’app dedicata. Grazie a questi strumenti, il motociclista può gestire la sua moto smart via Bluetooth. Può verificare lo stato della batteria e l’autonomia, e visualizzare la posizione della moto sulla mappa, grazie al GPS integrato.

Il motociclista può inoltre visualizzare in tempo reale il consumo medio del veicolo e la corrente erogata. Così come ricevere informazioni sul viaggio e sulla performance della moto. Tramite la funzionalità Horn è anche possibile far suonare il clacson direttamente dallo smartwatch Samsung. Una funzione utile per individuare la moto o anche come deterrente per eventuali malintenzionati.

Prima, durante e dopo il viaggio, con Energica

Tramite la connessione NFC tra il Galaxy Watch e il veicolo, è possibile creare una chiave virtuale per accendere la moto avvicinandosi ad essa.

Inoltre, la moto Energica è equipaggiata di specchietti intelligenti. Due dispositivi Samsung Galaxy serie A integrati negli specchietti analizzano i filmati generati dalle due videocamere della moto, una posteriore e una anteriore. I Samsung Head-up Display consentono di visualizzare informazioni utili lungo il tragitto.

Dopo il viaggio, la funzionalità Track Recording consente di rivivere virtualmente il percorso sul proprio Samsung Smart TV. Le ”emozioni” del viaggio vengono ricreate grazie alla registrazione delle videocamere integrate nella moto e ai dati registrati dallo smartwatch. Le funzionalità di Track Sharing e Key Sharing consentono infine di condividere con gli amici la propria passione motociclistica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Energica Motor Company, a questo indirizzo.