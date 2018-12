Come di consueto in questo periodo dell'anno Apple presenta “the best of 2018”. La fine dell’anno si avvicina ed è tempo di classifiche, bilanci, consuntivi e rendiconti, nelle più svariate categorie.

Per quanto riguarda Apple, il meglio del 2018 ha naturalmente come protagoniste soprattutto le app. Del resto, la app economy è stato uno dei motori principali del successo della Mela negli ultimi anni. Ma non c’è solo App Store nel meglio del 2018. Troviamo anche Apple Music, film e libri.

Vediamole allora, le classifiche stilate da Apple.