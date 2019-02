Una delle funzionalità dell’app Mappe di iOS, il sistema operativo di iPhone e iPad, è rappresentata dalle mappe indoor. Si tratta delle mappe interne degli aeroporti e dei centri commerciali.

Apple espande di continuo le funzionalità di Mappe. Lo fa sia aggiungendo nuove opzioni e capacità, sia estendendo il supporto a nuovi Paesi.

Le funzioni più utilizzate e diffuse sono ampiamente disponibili a livello globale. Tra queste: la vista standard, la visualizzazione Satellite, il navigatore, le indicazioni stradali e quelle sul traffico.

Alcune funzioni, più specifiche, hanno una diffusione più limitata. Ad esempio le indicazioni per scegliere la corsia e i limiti di velocità non sono disponibili in Italia.

Altre, sono diffuse prevalentemente negli Stati Uniti, ma si stanno ampliando per coprire anche altre aree geografiche.

Ad esempio la funzione Trasporti lo scorso anno è arrivata anche in Italia, per il momento solo a Roma.

Oppure la spettacolare modalità Flyover, che offre una vista aerea tridimensionale di alcune città, come se le esplorassimo in elicottero. Flyover consente anche di effettuare dei tour delle città ed è disponibile anche per diverse località italiane.

Le Mappe indoor

Le Mappe indoor offrono uno strumento di orientamento e navigazione anche all’interno di edifici. Nello specifico, consentono di navigare le mappe dei principali aeroporti e centri commerciali in giro per il mondo.

Una funzione utile, quella all’interno degli aeroporti, per chi viaggia spesso. Ma anche per chi lo fa di tanto in tanto e desidera magari avere in anticipo un’idea sugli spostamenti da fare. Si può cercare, ad esempio, dov’è un bar o un ristorante, o dove si trova l’ufficio degli oggetti smarriti.

Di recente, la funzione delle mappe indoor ha iniziato a mettere un piede anche in Italia. Ancora poco, rispetto ad esempio agli Stati Uniti, ma è un inizio.

Per ora Apple ha infatti aggiunto solo l’aeroporto milanese di Linate. Come mappe di aeroporti ci sono numerosi scali americani e diversi anche europei e di altre aree geografiche.

Una volta individuato l’aeroporto che ci interessa, con una ricerca diretta o durante una navigazione, basta ingrandire la mappa per visualizzare i dettagli all’interno dell’aeroporto stesso. È possibile poi esplorare lo scalo per cercare indicazioni su specifiche categorie: gate, servizi, ritiro bagagli e così via.

Una funzione molto utile, soprattutto per gli aeroporti di dimensioni importanti, è ad esempio la ricerca dell’area check-in delle varie compagnie aeree.

Mappe per lo shopping

La ricerca indoor è disponibile anche per i centri commerciali più importanti. In questo caso la maggioranza è negli Stati Uniti, ma da poco ce ne sono un paio anche italiani. che si trovano a Castel Guelfo di Bologna e a Vicolungo, in provincia di Novara.

Anche in questo caso, è possibile zoomare e trascinare, per esplorare l’interno del centro commerciale. Oppure effettuare ricerche per categorie, ad esempio cibo, abbigliamento, calzature e così via.

Non ci resta che attendere che tali funzionalità vengano estese ad altre località italiane.

A questo link del sito Apple è possibile consultare la lista aggiornata delle disponibilità delle funzioni di iOS.