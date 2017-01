Mancato riconoscimento iPod

Ho un problema con un iPod che utilizzo non solo per ascoltare musica, ma anche per ascoltare registrazioni di trasmissioni radiofoniche in MP3 e podcast. Da qualche giorno, quando collego l’iPod al computer tramite il suo cavetto USB non viene “visto” …

Ho un problema con un iPod che utilizzo non solo per ascoltare musica, ma anche per ascoltare registrazioni di trasmissioni radiofoniche in MP3 e podcast. Da qualche giorno, quando collego l'iPod al computer tramite il suo cavetto USB non viene "visto" dal PC: iTunes non lo riconosce, non riesco ad aggiornare i contenuti del player con i Podcast scaricati da iTunes, e nemmeno in Windows vedo icone relative al dispositivo Apple.

Il lettore Apple iPod, come qualsiasi dispositivo elettronico, può presentare problemi, bloccarsi o addirittura smettere di funzionare. Problemi di questo tenore non sono rari, soprattutto se si aggiorna spesso l'iPod e lo si scollega dal PC senza troppi riguardi. La struttura delle librerie all'interno dell'iPod è infatti molto complessa e abbastanza “delicata”.

Talvolta succede anche che tutti i titoli sono presenti nell'interfaccia del lettore, ma se si prova a riprodurli l'iPod resta silenzioso. Inoltre non è da escludere che si sia installato altri software che hanno provocato conflitti con iTunes, oppure che ci siano problemi relativi alla gestione della porta USB del PC.

Per risolvere il problema possiamo consigliare alcune procedure: la prima è resettare l'iPod, cosa che si esegue in due modalità diverse a seconda del tipo di lettore, e sempre dopo aver scollegato l'iPod dal PC e sincerandosi che ci sia ancora un buon livello di carica. L'interruzione dell'operazione per l'esaurimento della batteria può infatti provocare danni e far perdere tutti i brani.

La prima modalità di reset è spostare l'interruttore Hold avanti e indietro, poi tenere premuti i tasti Menu e Play per 10 secondi, o comunque sinché non appare il logo Apple sullo schermo dell'iPod.

La seconda modalità è spostare l'interruttore Hold avanti e indietro, poi tenere premuti i tasti Menu e Seleziona per 10 secondi o comunque sinché non appare il logo Apple a schermo. Poi è necessario attendere che l'iPod termini la procedura di reset e riavvio, senza toccare i controlli né collegare l'iPod al PC. Al termine provare a ricollegare l'iPod al computer, e vedere se il problema si risolve.

Se il problema persiste, scollegare l'iPod e provare a rimuovere e poi reinstallare sia iTunes sia l'iPod. Se ancora non si risolve, provare a collegare l'iPod a una diversa porta USB: talvolta il sistema operativo sviluppa problemi nel Registro di Sistema che colpiscono una specifica porta USB, e per risolverli basta collegare il dispositivo mobile a un'altra porta USB, preferibilmente non della stessa coppia.

Se tutto è inutile, prima di rivolgersi all'assistenza consigliamo di consultare la ricca sezione di supporto online che Apple dedica a iPod e iTunes. In particolare in questa pagina sono pubblicate diverse complesse procedure per risolvere problemi simili a quelli segnalati, che comportano lo svuotamento di cartelle di cache, interventi sul Registro di Sistema di Windows, risoluzione di conflitti con altri software e procedure avanzate di disinstallazione e reinstallazione di iTunes più QuickTime.