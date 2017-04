L’elenco dei fornitori di servizi cloud

Server pronti all’uso o configurabili, con risorse di calcolo e spazio disco scalabile

Datacenter virtuali Soluzione completa e modulabile di server e risorse di calcolo come vCore, Ram e spazio disco. Possibilità di realizzare e gestire in autonomia un Private Cloud o infrastrutture per Business Continuity, Application Mobility, IT Scalability, Multi-Tenancy

Storage storage dei dati aziendali con accesso per gruppi di lavoro a partire da 5 utenti e da 1.000 GB di spazio

Backup e Recovery backup locale dei PC e/o dei Server con copia automatica dei dati. Tre piani di disaster recovery: Light copia in near-real time dei dati e diversi Recovery Time Objective (anche di poche ore) e Recovery Point Objective (anche tendente a zero); Medium: copia schedulata dei dati, replica di server Windows e/o Linux sia fisici sia virtuali con diversi Recovery Time Objective e Recovery Point Objective (anche di poche ore); Heavy copia di backup in cloud e in locale dei dati. Recovery Point Objective di 24 ore. Possibilità di recovery anche su un diverso Data Center Telecom Italia

Hosting servizio basato su architettura Vblock che permette hosting di server fisici e/o virtuali con architettura x86 (Windows, Linux) e si basa. Possibilità di ospitare workload di produzione e dati (posta elettronica, Servizi Sap, ERP , CRM ) anche di tipo “mission critical”

Security protezione siti web e applicazioni aziendali da SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Illegal Resource Access, Remote File Inclusion, Backdoor Protect e Comment Spam ; DDoS mitigation

Posta servizio integrato email, unified messaging (fax, SMS) e strumenti di collaborazione (chat, web/video conference, condivisione documenti, …) basato su Microsoft Lync e piattaforma dedicata

Comunicazione e Collaborazione videocomunicazione, audio e video conferenza, centralino virtuale, call center

Servizi Desktop Desktop virtuale basato su piattaforma Windows per la gestione centralizzata delle postazioni di lavoro e l’accesso alle applicazioni e ai dati aziendali. Include backup, antivirus/antispam, navigazione internet e applicativi, self management e self ticketing. Gestione remota postazioni di lavoro

Gestione Domini n.d.

Pec disponibile (anche firma digitale e grafometrica)