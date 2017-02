Le sanzioni per l’uso di software non originale

Sentenza del giudice: non è penalmente perseguibile chi detiene programmi senza registrazione

gennaio 2006 Una sentenza, emessa dal GIP (Giudice per le Indagini

Preliminari) del Tribunale di Bolzano, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali

circa l'uso del software commerciale e le violazioni in cui può incorrere

chi utilizza programmi senza licenza, o anche semplicemente senza documentazione

originale. Si tratta della pronuncia 145 del 31.3.2005, che vale la pena esaminare

nelle sue varie parti.

In primo luogo, il giudice di Bolzano ha ritenuto che non sia penalmente

perseguibile chi detiene software su supporto non originale o senza numero di

registrazione.

Il fatto alla base del procedimento era il seguente. Nell'agosto 2004,

durante un controllo, un architetto, quindi un libero professionista, era stato

accusato di illegalità nell'uso del software: per mancanza del

numero di registrazione, di supporto originale, di manuali, e installazione

su un numero di computer maggiore rispetto a quello previsto da contratto.

Per questo motivo era stata sporta denuncia in base all'art. 171 bis, comma

1, della L. 248/2000 che punisce “chiunque abusivamente duplica, per trarne

profitto, programmi per elaboratore”.

Il GIP di Bolzano però ha assolto l'architetto, sostenendo che “ciò

che è stato accertato non prova affatto che l'imputato abbia detenuto

programmi duplicati, o programmi duplicati illegalmente, o che abbia agito con

il dolo richiesto, né che abbia agito a scopo imprenditoriale".

Secondo il giudice, dunque, occorre, affinché vi sia il reato di cui

all'art. 171 bis della L. 248/2000, uno “scopo imprenditoriale”,

che non si ha con il semplice utilizzo del software anche da parte di un professionista

o di un'azienda (tantomeno, da parte di un utente privato), ma solo quando

si “commette il fatto esercitando in forma imprenditoriale attività

di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, e importazione

di opere tutelate dal diritto d'autore”.

Utilizzare software senza licenza non costituisce, comunque, un comportamento

legittimo. Cambia il tipo di illegittimità, in particolare non

si tratta di un illecito penale, ma "soltanto" amministrativo.

Infatti, come ricordato anche dal GIP di Bolzano, in questi casi la disposizione

da applicare è quella prevista dall'art. 174 ter della legge, già

indicata, sul diritto d'autore.

Comunemente, si tende a temere molto di più la sanzione penale che

quella amministrativa. In realtà, in molti casi la sanzione penale rappresenta

una bazzecola, mentre quella amministrativa, che consiste sempre nel pagamento

di una somma di denaro, è molto più "pesante" o "afflittiva",

come si dice in gergo.

Nel caso dell'art. 174 ter, la sanzione prevista è, attualmente, la

seguente: "euro 154 più della confisca del materiale e pubblicazione

del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale" e,

in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle copie, "la

sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto

è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione

del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale".

Naturalmente, la pubblicazione del provvedimento è a spese del condannato

e si tratta spesso di un esborso non indifferente.

Ad ogni modo, sul provvedimento il GIP di Bolzano ha fatto anche ulteriori

precisazioni, volte a distinguere tra illecito penale e amministrativo, stabilendo

che “non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il

produttore del software o di conservare i documenti di acquisto.”

Da ciò discendono alcune conseguenze precise che, per dirla sempre

con le parole della sentenza, sono le seguenti:

1) "chi va in un negozio e acquista una scatola contenente un programma

acquista incondizionatamente e senza limitazioni, perché in quel momento

egli non conosce quanto sta scritto all'interno della scatola";

2) "la garanzia deve essere data dal venditore senza eccezioni, e non può

essere subordinata a comportamenti che l'acquirente non abbia espressamente

accettato";

3) "l'acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato,

sia nuovo che usato, e ha il diritto di farsi una copia di scorta".

Secondo il GIP di Bolzano, non è possibile nemmeno considerare penalmente

rilevante la vendita dei software di tipo “OEM” separatamente dall'hardware.

Infatti, "il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore

di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto

di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale,

ma solamente un illecito contrattuale e, di conseguenza, la copia è del

tutto legittimamente in circolazione.

E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette

password, o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur

non avendo avuto alcun contatto con il produttore".

In ogni caso, una buona norma in tutti questi casi può essere quella

di conservare, in mancanza di documentazione originale, almeno una copia delle

fatture di acquisto del software.

*avvocato in Modena