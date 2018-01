Jarvis, il robot made in Bologna in volo verso il CES 2018

Jarvis è una piattaforma tecnologica che permette all'utente di gestire i dispositivi che lo circondano e di farli letteralmente parlare ed interagire tra loro.

Lo ha creato la start up bolognese Iooota, selezionata dall’ICE con il patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico, tra le 10 realtà italiane che parteciperanno alla missione italiana “Made in Italy, the Art of Tecnology” al CES 2018 di Las Vegas dal 9 al 12 Gennaio 2018.

Il “robottino” intelligente Jarvis è stato ideato sia per casa che per l’ufficio e fa si che l’utente possa controllare parametri importanti come il risparmio energetico, il controllo dei consumi, la sicurezza dei propri spazi e quella delle persone care.

Jarvis interviene in tempo reale sia in situazioni che per fretta o distrazione possono capitare, sia nella normale quotidianità con azioni più semplici, come regolare l’intensità dell’illuminazione, il comfort, l'accensione e lo spegnimento di dispositivi elettronici, persino in maniera automatica.

Come funziona Jarvis

Alcuni esempi di funzionamento di Jarvis.

Se usciamo di casa e ci dimentichiamo le luci o la TV accesa, Jarvis lo segnala sullo smartphone e la spegne.

Se rileva un'apertura anomala e non preventivata di una porta o una finestra (ad esempio mentre i proprietari di casa sono al lavoro), avverte in tempo reale inviando una notifica di allarme sul cellulare di tutti i destinatari che il proprietario stesso ha deciso di informare nel caso accada questo tipo di evento.

A quel punto, si è sempre liberi di decidere se verificare di persona o incaricare altri al posto nostro, come un istituto di vigilanza convenzionato con Jarvis stesso o con la nostra assicurazione.

Jarvis è infatti già capace di riconoscere eventuali altri incidenti domestici come incendi, fughe di gas, allagamenti e movimenti sospetti all’interno dell’abitazione o dell’ufficio.

Allo stesso modo, se Jarvis rileva dal termostato una temperatura o umidità elevata o riscontra che, in base alle abitudini dei componenti della casa, non sia necessario che vengano riscaldate una o più particolari zone, avverte con una notifica sul cellulare in tempo reale l'utente che può quindi decidere di abbassare la temperatura odi delegare questa attività a Jarvis che in autonomia, con una serie di scenari automatici può adattare i diversi ambienti e far risparmiare all’anno fino al 30%.

La collaborazione tra Iooota e aziende produttrici di elettrodomestici per casa e ufficio, pone le basi per un utilizzo ancora più avanzato del robottino che potrà avvisare l’utente di un utilizzo errato di un dispositivo, di un probabile malfunzionamento e a mettere direttamente in contatto l’utente con il giusto professionista, già disponibile per quella specifica esigenza, assistenza o riparazione (idraulici, fabbri, vetrai, falegnami, elettricisti etc.) e con altre realtà che offrono diversi servizi utili (dall’impresa di pulizie, alla baby-sitter, fino alla consegna della spesa).

Jarvis oltre ad imparare cosa accade e ad adattarsi, è flessibile, in evoluzione e continuamente espandibile sia per il partner industriale che per l'utente finale, che può decidere di collegare un domani nuovi prodotti che reputa interessanti e che magari trova semplicemente nel proprio centro commerciale, nella catena di distribuzione di fiducia o online.