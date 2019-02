Come ogni anno Istat aggiorna l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento della rilevazione dei prezzi al consumo.

La nuove tecnologie evolvono a ritmo elevato e nuovi prodotti entrano a far parte del nostro stile di vita digitale. Anche il paniere Istat viene aggiornato di conseguenza.

Ciò, chiaramente, non avviene solo per i prodotti tecnologici, ma per ogni altra categoria. In modo che il paniere rifletta le abitudini di acquisto dei consumatori, man mano che nuovi prodotti acquisiscono maggiore rilevanza. O, di converso, man mano che i prodotti più obsoleti diventano meno presenti nelle abitudini di acquisto.

Sono più di 1.500, in totale, i prodotti utilizzati nel paniere 2019 per il calcolo degli indici dei prezzi. Essi vengono poi raggruppati e successivamente aggregati. Vediamo quali sono le novità dell’ultimo anno, di quelli immediatamente precedenti, nell’ambito che ci interessa più da vicino: la tecnologia.

I nuovi prodotti del paniere Istat

Quest’anno, escono dal paniere i supporti digitali da registrare, quali DVD e CD vergini. I valori di spesa di questa tipologia di prodotti, afferma Istat, si sono fortemente ridotti. Tanto da renderli non più rappresentativi dei consumi degli italiani.

Anche la lampadina a risparmio energetico esce dal paniere Istat nel 2019. Questa risulta sostituita nelle decisioni di acquisto delle famiglie dalla più moderna lampadina a LED. Quest’ultima già presente nel paniere dei prezzi al consumo Istat.

Cosa c’è invece di nuovo sul versante del mondo digitale? La web Tv fa il suo ingresso nel paniere Istat, all’interno del segmento relativo all’Abbonamento alla Pay tv. Si tratta di una tendenza che non ci suona certo nuova. Abbiamo visto proprio di recente lo studio di Conviva sul boom mondiale della streaming Tv.

Tra gli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici entra anche, come voce nuova, la cuffia con microfono. Nell’era del mobile e della comunicazione costante e ovunque, si tratta di un accessorio che sempre più accompagna smartphone, tablet e Pc.

Tra i prodotti e servizi di altro tipo entrati nel 2019 nel paniere Istat troviamo la bicicletta elettrica, lo scooter sharing e l’hoverboard. Inoltre, ora i prezzi dell’energia elettrica del mercato libero affiancano quelli del regime di maggior tutela nel contribuire alla stima dell’inflazione.

Tecnologia e indice Istat

Istat determina tre indici, con diverse divisioni di spesa e strutture di ponderazione dei prezzi al consumo. Nella struttura di ponderazione del paniere NIC aggiornata al 2019, aumenta di peso la divisione di spesa Abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Cala invece quella dei Trasporti. La divisione di spesa Prodotti alimentari e bevande analcoliche continua ad avere il peso maggiore nel paniere, con il 16,33%. È seguita da Trasporti (14,41%), Servizi ricettivi e di ristorazione (11,84%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (11,03%).

Per quanto riguarda la componente più tecnologica del paniere, l’aggiornamento del 2017 aveva introdotto diversi nuovi prodotti. Tra questi: gli smartwatch, i dispositivi da polso per attività sportive, le soundbar, le action camera, che sostituivano le videocamere tradizionali.

Nel 2018, come new entry tecnologica, ha fatto il suo ingresso nel paniere Istat il robot aspirapolvere. Si sta dunque facendo strada non solo il digital lifestyle, ma anche la smart home, nelle abitudini d’acquisto più consolidate degli italiani.

Maggiori informazioni e report completi sono disponibili sul sito Istat, a questo link.