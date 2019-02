ISE, Integrated Systems Europe, di Amsterdam, è la principale fiera al mondo per professionisti di audio-video e integrazione di sistemi. In occasione dell’edizione 2019, che vede oltre 1.300 espositori, molti produttori presentano le proprie soluzioni.

Tra queste, alcune interessanti proposte per la produttività in ambienti di lavoro, focalizzate sulla collaboration. In particolare, negli ambienti più moderni emerge l’esigenza di prodotti e soluzioni ottimizzati per sale riunioni, huddle room e gruppi di lavoro. Vediamone tre, introdotte di recente e presentate per l’occasione.

Polycom Studio, da Plantronics

Questa soluzione Polycom, che ora fa parte di Plantronics, è dedicata alle huddle room. Le huddle room sono spazi open space dalle dimensioni ridotte, in cui piccoli gruppi di lavoro si incontrano, collaborano e condividono. Ambienti di questo tipo necessitano di soluzioni progettate all’insegna della semplicità e delle capacità di collaboration.

Polycom Studio è una soluzione plug&play ideata per trasformare le sale riunioni più piccole in veri e propri ambienti di collaborazione. Le attuali esperienze di videoconferenza, il presupposto dell’azienda produttrice, si rivelano spesso frustranti in ambito audio e video. Polycom Studio intende risolvere questo problema con una soluzione semplice, integrata e plug&play.

Con una normale connessione Usb, Polycom Studio potenzia qualsiasi Pc o Mac migliorandone l’esperienza audio e video durante le riunioni. Il dispositivo incorpora le tecnologie brevettate NoiseBlock e Acoustic Fence, per ridurre o eliminare il rumore circostante. Ciò garantisce una comunicazione sempre di qualità professionale.

La sua funzione di tracciamento automatico indirizza gli altoparlanti verso la persona che sta parlando, all'interno di un campo visivo di 120° gradi. La risoluzione 4K e lo zoom elettronico 5X contribuiscono ad accrescere la qualità video. Polycom Studio è pensato per professionisti che usano tool quali Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Meet, Cisco Webex o Amazon Chime.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Polycom, a questo link.

La collaboration targata NEC

NEC Display Solutions Europe ha lanciato una nuova gamma di soluzioni di collaborazione interattive per migliorare meeting e conferenze. Queste includono la nuova serie di display touch ShadowSense, la serie C SST e i display entry-level per la collaboration NEC CB. Questi prodotti completano la line-up di soluzioni collaborative per sale riunioni.

La serie C SST consente di migliorare l’esperienza in riunioni e conferenze grazie alla risoluzione UHD. La tecnologia touch ShadowSense permette di tenere le tende aperte e condurre i meeting anche in condizioni di luce naturale. La precisa interfaccia touch è infatti in grado di funzionare perfettamente, senza ghost touch, anche con la luce solare diretta.

La Collaboration Soundbar di NEC è invece una soluzione per riunioni di piccole dimensioni. Essa incorpora ogni componente necessario per videoconferenze efficienti, inclusi una videocamera, un microfono e un altoparlante. La Collaboration Soundbar è stata progettata per funzionare senza alcuna installazione di driver, offrendo un’operatività plug-and-play semplice e affidabile. Prevede inoltre anche un montaggio universale, per la massima flessibilità di installazione.

Schermi e presentazioni

Alla domanda crescente di presentazioni wireless, NEC risponde con Mosaic Connect. Questo consente a fino a quattro partecipanti di connettersi ed effettuare presentazioni simultanee, da qualsiasi device. Mosaic Connect è una soluzione basata su cloud, che permette a utenti remoti di collegarsi indipendentemente dal network utilizzato. Ed è disponibile sia come hardware (con Mosaic Connect Box) che come software integrato nelle serie NEC CB e NEC InfinityBoard.

Infine, la nuova serie CB è disponibile in tre formati di grandi dimensioni: 65”, 75” e 86”. Essa fornisce una soluzione entry-level di collaboration all-in-one con risoluzione UHD e interattività fino a 20 punti touch simultanei. Il device prevede un computer embedded con funzionalità di lavagna, grazie a Mosaic Canvas. Inoltre, la condivisione di schermo wireless, grazie a Mosaic Connect, browser, lettore PDF e Office viewer. Lo Slot-In PC OPS NEC consente poi di aggiungere una serie di funzionalità specifiche Slot-In PC Windows 10 Professional.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito NEC, a questo link.

Klik Stik, per lo screen sharing wireless

Klik Communications è un’azienda che propone soluzioni tecnologiche wireless per professionisti e strutture che eseguono e ospitano presentazioni. Il prodotto Klik Stik è l’ultima aggiunta alla linea dei device per lo screen sharing wireless dell’azienda.

Klik Stik è pienamente compatibile con le utility di streaming native disponibili su Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. Oltre che con tutte le app client Klik Connect esistenti. Misura meno di 100 mm di lunghezza e integra un connettore HDMI.

Il dispositivo consente di trasformare qualsiasi Tv, display o proiettore in uno schermo wireless per le presentazioni. In maniera semplice, quasi del tutto automatica e a un costo accessibile. L’installazione è coadiuvata dall’utility di setup Klik Wizard. Questa automatizza molte operazioni quali la connettività al network, il discovery del device e altre. Klik Stik è pensato per sale riunioni, aule e qualsiasi ambiente che richieda la condivisione di contenuti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo link.