Internet Explorer: creare un collegamento sul desktop

Se visitiamo spesso un sito, ma non abbastanza da farne l'home page di default,

può essere utile creare la corrispondente icona sul desktop. È molto semplice.

Innanzitutto, accedere alla pagina desiderata, dopodichè aprire il menu File

e selezionare la voce Invia.

Nel corrispondente sottomenu optare per la voce Collegamento al desktop.

A questo punto, se accediamo alla scrivania vi troveremo l'icona che è stata

appena creata. Se vogliamo personalizzarne l'etichetta basta farvi sopra un

solo clic (altrimenti si lancia il collegamento). Si passa così alla modalità

editing. A questo punto, digitare il nuovo testo dell'etichetta. In alternativa,

per attivare la suddetta modalità, fare clic destro sull'icona, e nel menu contestuale

al clic optare per Rinomina.