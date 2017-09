Il preavviso e l’indennità sostitutiva

Che cos’è l’istituto del preavviso e i suoi campi di applicazione

L'istituto del preavviso trova applicazione nelle ipotesi di recesso di una

delle parti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è finalizzato a

consentire al lavoratore di disporre del tempo necessario per reperire un nuovo

impiego ed all'imprenditore di sostituire il dipendente dimissionario con altro

lavoratore.

Pertanto, per effetto dell'istituto in parola, il

rapporto di lavoro non si estingue all'atto della comunicazione del

licenziamento o delle dimissioni ma esclusivamente allo spirare del

periodo di preavviso contrattualmente previsto.

Ne consegue che il datore di

lavoro è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore dimissionario l'indennità

sostitutiva del preavviso se, ricevute le dimissioni, allontani il lavoratore

dal servizio prima della scadenza del periodo di preavviso. Peraltro la

disciplina suesposta è derogabile dalle parti e l'intervento di un accordo in

tal senso può desumersi anche da comportamenti concludenti delle parti, quali

l'accettazione senza riserve da parte del lavoratore dell'indennità sostitutiva

del preavviso offertagli dal datore di lavoro con dispensa dalla continuazione

delle prestazioni. L'obbligo del preavviso non trova applicazione in tutte le

ipotesi di dimissioni (o di licenziamento) del dipendente per giusta causa (art.

2119 cod. civ.), comportando il recesso per tale titolo l'immediata risoluzione

del rapporto. L'istituto del preavviso non è inoltre applicabile in ipotesi

particolari, quali la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la

risoluzione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine, le

dimissioni della lavoratrice madre, la risoluzione ex lege in caso di

sospensione per servizio militare.

Durata del preavviso - A norma dell'art. 2118 cod. civ., la

parte che esercita il diritto di recesso è tenuta al rispetto del termine di

preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva, dagli usi o dall'equità.

Normalmente la durata del preavviso è disciplinata dalla contrattazione

collettiva. In assenza di una specifica previsione contrattuale a riguardo,

possono trovare applicazione i termini di preavviso di cui all'art. 10, R.D.L.

n. 1825/1924 (legge sull'impiego privato).

Il periodo di preavviso

decorre dalla comunicazione delle dimissioni al datore di

lavoro ovvero del licenziamento al lavoratore. Durante tale periodo le

parti rimangono soggette a tutti i diritti ed obblighi che derivano dal

contratto di lavoro, che si estinguerà solo allo scadere del termine di

preavviso.

Tale principio potrà subire deroga, come già detto, in

conseguenza di un diverso accordo intervenuto tra le parti, desumibile anche da

comportamenti concludenti. In ragione del permanere di tutti i diritti e le

obbligazioni tipiche del rapporto di lavoro, la malattia sopravvenuta del

lavoratore sospende il decorso del periodo di preavviso.

Indennità sostitutiva del preavviso - Il mancato rispetto

del termine di preavviso da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro

comporta l'obbligo di versare all'altra parte una indennità corrispondente alla

retribuzione dovuta per il periodo di preavviso (c.d. indennità sostitutiva del

preavviso). Tale indennità viene computata sulla base della retribuzione

percepita dal dipendente al momento del recesso, tenendo conto di tutti

quegli emolumenti che abbiano carattere continuativo; concorrono a formare la

base di computo anche i ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi

retributivi corrisposti con periodicità ultramensile. In particolare, ad avviso

della giurisprudenza, il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2118 ai

fini del computo dell'indennità sostitutiva del preavviso è ispirato al criterio

dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno ricompresi tutti

gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro

cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati

all'effettiva prestazione lavorativa, mentre vanno escluse quelle somme rispetto

alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione ai fini della

loro erogazione.

L'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta anche al

dipendente dimessosi per giusta causa e con effetto pertanto immediato. In tale

ipotesi peraltro, ad avviso della prevalente giurisprudenza, il lavoratore potrà

ottenere unicamente l'indennità di preavviso, essendogli preclusa la possibilità

di agire per il risarcimento del danno, e non potendo beneficiare delle

particolari tutele previste in caso di licenziamento illegittimo o

ingiustificato. E ciò sulla base della considerazione che le dimissioni, pur se

sorrette da giusta causa, determinano la risoluzione del rapporto per un atto di

volontà che viene comunque espresso dal lavoratore.

Esempi di calcolo. Impiegato per il quale è contrattualmente

previsto un periodo di preavviso di 3 mesi e con i seguenti elementi utili per

il calcolo: retribuzione mensile di euro 1.400,00; indennità sostitutiva di

mensa di euro 100,00 mensili; tredicesima e quattordicesima mensilità; premio

annuo di importo variabile negli ultimi 3 anni (importo medio nel triennio: euro

528,00). Determinazione della base di computo (quota mensile):

-

Retribuzione corrente mensile: 1.400,00 + 100,00 = 1.500,00

- Rateo delle

mensilità aggiuntive: (1.400,00 + 100,00) : 12 x 2 = 250,00

- Rateo del

premio annuo: 528,00 : 12 = 44,00

- Totale: 1.500,00 + 250,00 + 44,00 =

1.794,00 Importo (lordo) dell'indennità sostitutiva del preavviso: 1.794,00 x 3

= 5.382,00

Operaio per il quale è contrattualmente previsto un periodo

di preavviso di 2 settimane e con i seguenti elementi utili per il calcolo:

orario di lavoro di 40 ore settimanali (pari a 2.080 annue); retribuzione oraria

di euro 7,50; indennità sostitutiva di mensa di euro 3,85 giornaliere;

tredicesima mensilità rapportata a 173 quote di retribuzione oraria; premio

annuo in misura fissa euro 500,00). Determinazione della base di computo (quota

oraria):

- Retribuzione corrente oraria: 7,50 + (3,85 : 8) = 7,50 + 0,48125

= 7,98125

- Rateo della tredicesima mensilità = 7,98125 x 173 : 2080 =

0,66383

- Rateo del premio annuo: 500,00 : 2080 = 0,24038

- Totale =

7,98125 + 0,66383 + 0,24038 = 8,88546 Importo (lordo) dell'indennità sostitutiva

del preavviso: 8,88546 x 80 = 710,84