Il PC cambia da solo data e ora

Il mio computer cambia da solo la data e l’ora. Ho Windows XP Professional e l’antivirus non ha rilevato nessun problema. Ho cambiato anche la batteria sulla scheda madre ma il problema si ripresenta. Potrebbe essere causato dal BIOS? Senza sapere l’en …

Senza sapere l'entità del cambiamento e quando si verifica è

difficile fare una diagnosi esatta. L'errore è di ore o minuti? Si manifesta

solo quando si riaccende il computer o durante il funzionamento? Il cambiamento

è casuale oppure il computer ritorna a una data e ora fissa?

In generale quando il PC a ogni riavvio si ripresenta sempre con la stessa

data e ora il problema è nella batteria. A ogni spegnimento il BIOS perde

le impostazioni e ritorna a una data e ora di default. Errori di ore o anche

giorni possono essere causati dai Winmodem, i modem che hanno solo la parte

analogica di interfaccia con la linea telefonica e si appoggiano alla CPU per

tutte le altre funzioni. Nei computer poco potenti i Winmodem sottraggono risorse

di calcolo alla CPU che non riesce a tenere aggiornato l'orologio. La stessa

situazione potrebbe verificarsi anche in presenza di troppi programmi in esecuzione

in background. Infine potrebbe trattarsi del generatore di clock sulla scheda

madre malfunzionante.

Si può rimediare al problema installando un software che sincronizza

automaticamente l'ora di Windows collegandosi a dei server di riferimento. Uno

di questi è Atomic

Clock che si collega ai server del National Institute of Standards and Technology

(NIST) negli Sati Uniti.