HPE rilascia la app che semplifica il digital manufacturing

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato Express App Platform – Manufacturing, una piattaforma che punta a semplificare radicalmente il deployment applicativo nel manufacturing e unifica il funzionamento delle applicazioni per smart-factory con quelle legacy.

Express App Platform – Manufacturing è una soluzione on-premise integrata con Cloud28+, il grande aggregatore di cloud, e permette alle realtà industriali di accelerare la propria trasformazione digitale evitando di interrompere le attività di produzione in corso.

La digitalizzazione dei processi di produzione nelle fabbriche e negli impianti produttivi apporta numerosi vantaggi come risparmi operativi, maggiore flessibilità e nuovi flussi di ricavi, ma le applicazioni tradizionali come i sistemi Mes (Manufacturing Execution Systems) sono spesso complessi e difficili da modernizzare.

D'altra parte, le applicazioni implementate nel cloud possono promuovere l'innovazione digitale ma generare problematiche di costi, latenza e protezione dei dati.

Unificando l'hosting delle applicazioni vecchie e nuove su un'unica piattaforma installata all'interno dell'impianto, Express App Platform – Manufacturing facilita la trasformazione e riduce enormemente la necessità di mantenere separate le applicazioni legacy da quelle realizzate su misura.

Installare applicazioni per il manufacturing in sei clic

Express App Platform – Manufacturing permette ai clienti di installare le applicazioni presenti nel catalogo Cloud28+ in soli sei click grazie a un processo automatizzato e trasparente. Basata sull'infrastruttura iperconvergente HPE SimpliVity 380, la nuova piattaforma è dotata dell'Express App Platform Intelligent Agent per scaricare in sicurezza le applicazioni selezionate dal catalogo Cloud28+ e sfrutta la tecnologia dei container Docker gestiti da Kubernetes per il deployment automatico delle applicazioni nell'ambiente Express App Platform all'interno dell'impianto. Il software per l'automazione infrastrutturale HPE OneView automatizza provisioning e gestione delle risorse di calcolo, storage e sistema necessarie. Nel corso delle operazioni, le funzionalità integrate di backup e disaster recovery assicurano i più alti livelli di disponibilità e integrità dei dati.

Intelligence dai sensori

Express App Platform – Manufacturing è ottimizzata per implementare le applicazioni che supportano un impianto e le relative linee di produzione, comprese le applicazioni MOM (Manufacturing Operations Management) come i sistemi MES, APS (Advanced Planning and Scheduling) e le applicazioni IoT. Far girare queste applicazioni direttamente all'interno dell'impianto permette di integrare meglio la gestione delle operazioni con i sistemi di controllo macchina per fare leva sull'intelligence basata sui dati dei sensori IoT, ottenendo un'agile automazione dei processi di produzione.

Express App Platform – Manufacturing può essere utilizzata in combinazione con i sistemi HPE Edgeline IoT che implementano acquisizione, analisi e controllo dei dati provenienti da sensori in tempo reale, installati in prossimità delle linee di produzione per una maggior agilità e velocità di insight.

HPE Pointnext, specializzata nei servizi, propone una gamma di servizi consulenziali, professionali e operativi per Express App Platform – Manufacturing che comprende:

HPE Factory Deployment Service – aiuta i clienti a pianificare, architettare, implementare e integrare l'ambiente Express App Platform

HPE Edge Applications Configuration and Integration Service – aiuta i clienti a integrare le applicazioni funzionanti sulla Express App Platform con le applicazioni enterprise e con i sistemi di controllo macchina

HPE Flexible Capacity for Express App Platform – un modello di capacità on-demand e di consumo pay-as-you-go che permette ai clienti di far scalare la capacità verso l'alto e verso il basso a seconda delle necessità, pagando solamente quanto effettivamente consumato per ottenere on-premises i livelli di velocità e convenienza economica tipici del cloud a un costo uguale o inferiore a quello dei cloud pubblici.

Express App Platform – Manufacturing è già disponibile in EMEA. La disponibilità globale è prevista per la fine del 2017.