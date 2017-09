Hitachi crea Vantara per vincere nell’iIoT

Hitachi ha lanciato Hitachi Vantara, una nuova realtà aziendale per realizzare soluzioni focalizzate sui dati destinate a imprese commerciali e industriali.

La nuova azienda unificherà le operazioni di Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group e Pentaho e metterà a frutto le capacità di Hitachi nei settori OT (Operational Technologies) e IT (Information Technologies).

Da oltre 100 anni Hitachi è leader nell'OT in settori come quello finanziario, governativo, manufatturiero, elettrico/energetico e dei trasporti, con un'ampia offerta di soluzioni che hanno trasformato positivamente città, operazioni industriali e imprese.

L'azienda è stata inoltre leader IT per oltre 50 anni, portando sul mercato soluzioni IT per applicazioni, analisi, contenuti, cloud e infrastruttura che hanno trasformato il modo di fare business delle imprese.

Nata per coniugare le competenze OT con le innovazioni e soluzioni IT, Vantara offre l'opportunità di lavorare sui dati con un unico partner.

Hitachi Vantara ha capacità uniche per aiutare i clienti a estrarre dai loro dati tutto il valore che contengono. Portando sul mercato nuove soluzioni e servizi focalizzati sui dati, Hitachi Vantara permetterà ai clienti di ottenere risultati tangibili per lo sviluppo positivo delle aziende e della società.

Le opportunità di mercato per le soluzioni dedicate ai dati mission-critical non sono mai state così interessanti. I dati sono oggi il più grande asset delle imprese, se riescono a estrarne informazioni che possano guidare le decisioni aziendali.

I dati sono la chiave per ottenere nuovi flussi di ricavi, una migliore Customer Experience, informazioni di mercato strategiche e meno costi di business. Tuttavia, mancava fino a oggi un'offerta complessiva che combinasse le competenze OT e IT per realizzare appieno il potenziale dei dati.

Vantara continuerà a fornire le infrastrutture e tecnologie analitiche a cui si affidano le imprese per i dati mission-critical nei loro data center, nel cloud e in altri contesti innovativi.

La nuova azienda mira a cogliere le opportunità nel mercato IoT.

La gamma delle soluzioni Hitachi Vantara

Dal data center all'impianto di produzione Hitachi Vantara continuerà a sviluppare le tecnologie di gestione e analisi dei dati dia Hitachi, fra cui le soluzioni per infrastruttura, conservazione e calcolo dei dati, nonché il software Pentaho.

La nuova società guiderà oltre lo sviluppo di soluzioni strategiche di software e servizi, inclusi i software e i servizi di Hitachi Smart Data Center, Lumada, la piattaforma IoT di Hitachi, ora disponibile come offerta commerciale standalone e i servizi di co-creazione Hitachi.

Arrivata alla release 2.0, Lumada è stata totalmente aggiornata con capacità migliorate di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico e analisi avanzata. Ha inoltre un'elegante architettura portable che ne consente l'esecuzione in locale e su cloud e supporta implementazioni industriali IoT sia edge che core.