GDPR: come avere dati a norma

Nell 2018 entrerà in vigore il regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) in materia di protezione di dati per tutte le realtà operanti nell’area UE.

Le aziende che non si adegueranno al regolamento europeo entro i termini stabiliti saranno passibili di sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.

Diventa quindi fondamentale conoscere le azioni necessarie per rispettare il nuovo regolamento e sapere come integrare questi sforzi nella data strategy dell’azienda.

SAS Roadshow 2017 - Data Strategy: dalla digitalizzazione alla regolamentazione del dato è un appuntamento che si terrà il 7 febbraio a Milano e il 9 febbraio a Roma e che consentirà di confrontarsi in materia di GDPR, compliance e data complexity.

L’evento dedicato alla gestione e al trattamento dei dati all’interno della trasformazione digitale ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti consigli pratici e spunti applicativi per gestire i dati in conformità con le normative vigenti.

Durante l’evento esperti del settore, tra cui Evan Levy, visionario e autore di successo, analizzeranno le principali sfide da affrontare per una Data strategy efficace trattando temi quali:

GDPR : compliance nel trattamento dei dati e della privacy per evitare le sanzioni

Le 5 componenti per una data strategy di successo

Il tradizionale ciclo del dato rivisto alla luce della digital transformation

Data complexity per una visione olistica del cliente

Un'area demo permetterà di testare con mano e con l’aiuto degli esperti le ultime tecnologie e le novità SAS per adeguarsi alle normative vigenti.