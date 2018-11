Foodtech, premiate le startup italiane

Sono stati individuati i vincitori dello Startup Innovation Award 2018, premio che è l’esito della call for innovation in ambito Food & Tech, iniziativa realizzata dall'acceleratore milanese G2 Startups in collaborazione con Nexo Corporation e PKMF, organizzatori del Philip Kotler Marketing Forum, e con il patrocinio di QVC Italia, retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento.

Per la categoria Food excellence and distribution è stato premiato Ventuno un progetto che si propone di valorizzare e commercializzare le eccellenze enogastronomiche dei migliori artigiani italiani, con informazioni dettagliate ed efficaci, grazie anche all’utilizzo di tecnologie di realtà virtuale.

Per la categoria Food innovation e nutraceutica è stata premiata MyLab Nutrition una soluzione che permette di scegliere le materie prime e riceverle nelle quantità desiderate per preparare ricette personalizzate.

Per la categoria Sostenibilità, sicurezza alimentare e packaging è stato premiato Genuino una soluzione basata sulla tecnologia blockchain che consente di certificare la sicurezza e la qualità dei prodotti, assicurandone la tracciabilità.

Il premio speciale di QVC Italia è andato ad Al Bicchiere, una soluzione smart wine dispenser che permette di bere il vino alla giusta temperatura appena si apre la bottiglia.

La startup avrà la possibilità di qualificarsi nel percorso QVC NEXT, con l’incontro di un Senior Buyer QVC e un relativo affiancamento/mentoring commerciale finalizzato al go-to-market.

La giuria ha coinvolto, oltre ai partner di G2 Startups, Rossella De Vita, Brand Marketing Manager di QVC Italia, la piattaforma multimediale di shopping che supporta l’innovazione e le startup italiane attraverso l’iniziativa QVC Next, Alessandra Lomonaco, Startup Advisor, e Nicola Cattarossi, Digital Advisor ed ex CEO di Groupon.